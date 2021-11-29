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國民黨罷審預算　綠批：推公投亂台、還杯葛國家前進

▲立法院國民黨團今（29）日宣佈即刻停審111年度中央政府總預算案，引發論戰。（圖／立法院國民黨團提供）
▲立法院國民黨團今（29）日宣佈即刻停審111年度中央政府總預算案，引發論戰。（圖／立法院國民黨團提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-29 15:16:48｜2021-11-29 15:18:05

立法院國民黨團今（29）日下令全面拒審111年度中央政府總預算案，引發論戰。民進黨立委張廖萬堅告訴《NOWnews今日新聞》記者，國民黨可能認為4個公投都不會過，只好以此加大政治鬥爭；民進黨立委范雲也向記者表示，今天這樣突然停會實在太誇張，更是浪費部長等官員的時間，真的很不應該；曾任國會助理的綠營幕僚則跟記者說，國民黨用「行政不中立」為由，拒審中央政府總預算案，分明就是為了政黨鬥爭，羅織名目來阻礙國家進步發展。

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▲民進黨立委張廖萬堅認為，（記者黃宣尹攝，2021.10.23）
▲民進黨立委張廖萬堅認為，可能國民黨認為4個公投都不會過，只好加大政治鬥爭。（圖／記者黃宣尹攝）
針對國民黨今日下令全面拒審預算，張廖萬堅說，國民黨現在就是窮盡在野黨可以扯後腿的力量，基本上4個公投本來就是扯後腿，一直把這些議題用偏差角度來影響，有些案雖是社運團體發起，但社運團體是要跟議題對話，而國民黨卻用政治鬥爭角度在處理。

張廖萬堅強調，民進黨、國民黨都在基層宣講公投，很明顯看到國民黨宣講偷偷摸摸，但民進黨是正面宣戰，大方講明4個不同意的理由，現在道理也越講越明，鄉親都很有反應。可能國民黨認為4個公投都不會過，只好加大政治鬥爭。

張廖萬堅也說，政府的政策被挑戰，總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌當然會跳出來說明，說明也引起地方回想，大家都感受到民眾反應很熱，國民黨民調做起來冷冰冰才會說要停止審預算。 

范雲則說，現在是年底，最重要就是通過明年預算，今天這樣突然停會實在太誇張，更是浪費部長等官員的時間，真的很不應該。

范雲也說，行政部門捍衛目前政策立場與主張，這是天經地義的事，如果政府不出來捍衛，公投跟政府方向不一致的話那要如何繼續執政？國民黨如果有讓何意見，在立法院可以質詢，可是完全不審查預算，這對民眾無法交代，早上國民黨委員都離場了，民進黨委員想審也無法審查。

▲民進黨立委范雲（圖／記者黃宣尹攝）
▲民進黨立委范雲表示，行政部門捍衛目前政策立場與主張，這是天經地義的事，如果政府不出來捍衛，公投跟政府方向不一致的話那要如何繼續執政？（圖／記者黃宣尹攝）
曾任國會助理的綠營幕僚表示，從2016年民進黨政府執政後，每到中央政府總預算審查會期，國民黨都會上演杯葛、拒審、關閉協商大門，或是案海戰術，拖延預算審查，如今，距公投剩下3週不到的時間，國民黨用「行政不中立」為由，拒審中央政府總預算案，分明就是為了政黨鬥爭，羅織名目來阻礙國家進步發展。

該幕僚指出，事實上1218四項公投議題，主要都與政府施政有關，政府行政部門就是反方，本身就有義務針對施政內容做說明，國民黨團拿這當理由作為罷審預算案，更證明只是藉口。

該幕僚也說，對於公投行政中不中立的問題，或許國民黨過去把公投視為毒蛇猛獸、糖衣毒藥，像是前總統馬英九執政8年間封殺所有公投提案一樣，自始自終不了解公投真正的精神，遑論公投正反方的角色地位，對國民黨來說，公投的目的或許還不是改變政策方向，而是阻礙國家政策沒有辦法推動。

該幕僚指出，根據國內外機構預測，今年台灣的經濟成長預計有6％，居4小龍第1位，且名列世界前茅。如此優異的經濟表現，對國民黨想要再起，確實是很高的門檻，與其如期通過預算給民進黨有力氣拚政績，不如罷審預算，來拖住蔡政府的前進腳步，只是這樣受害的更是國家和全體國民。

這位幕僚強調，國民黨這幾年來，不論是在立院杯葛、拖延法案、預算案的議程，還是2018年用公投亂大選，今年又想重演公投亂象，甚至罷審預算，無非就是希望讓各項施政窒礙難行，更因而引發民怨來打擊民進黨，既然施政成績追不上，不如把整個國家拉下來陪葬。

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