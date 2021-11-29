名家論壇》鄭仲嵐／隨美釋石油　日本經濟復甦的生活防衛

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目前國際市場原油價格已經逼近一桶80美元，持續來到7年以來新高。在新型冠狀病毒的後疫情時代，經濟復甦與原油價格更是密不可分，維持一定油價對於各國經濟回復有著絕大幫助。
日本目前石油儲存，從2021年9月底時間點的儲備量來看，國家儲備為平均單日國内消費量的145天分（4461萬公秉）、民間儲備量為90天分（2773萬公秉），產油國共同儲備則為6天分（191萬公秉），合計約為計241天分左右。日本預估的釋出量，約是平均單日用油量1天至2天分。
美國是最大的受益者？
日本政府響應美國的決定，主要也是在維持國際間產油國與石油消費大國的供需平衡，不過從過去歷史來看，其實這是罕見地案例。過往日本政府僅在石油危機、波灣戰爭與三一一大地震等情況時，釋出過民間儲備石油，而這次岸田政府直接動用國家儲備，被認為是「直接越級」。
因為根據日本的石油儲備規定，釋出儲備用油原則上只能在天災或是戰亂時才能允許，美國等大國也是照此原則，過去僅在颶風等大型天災才有釋出過儲備用油。不過目前世界局勢下，單因「油價高漲」就釋出儲備用油其實是首次。
《日本經濟新聞》的社論中就分析，釋出石油其實最大受益者是美國，原因在於美國是眾所皆知的汽車社會，高油價意味著家庭支出會吃重，直接影響的是民主黨在之後的國會選舉，因此對國民表達「抑制油價」的決心相對重要，也不難理解拜登對美國民眾喊話時會刻意提及「油價會立刻出現下滑」。
該新聞也稱，利用儲備用油直接干預市場不是長久之計，僅能飲鴆止渴。將來產油國擺脫疫情恢復產能後，未來恐怕會出現供給過剩的問題，油價可能忽高忽低，適切估計用油量下輔導經濟復甦，促進無碳社會下的新能源開發等都需要並行處理。
動用國家儲備該切實說明？
《朝日新聞》則在報導中指稱，岸田政府必須認真說明為何一定要非國家儲備用油不可的決心，不然只是單純在附和美國。岸田所稱的「在不違反現行儲備法下」是沒有違反什麼要件等，都必須跟國民切實說明。
其中，美中日等大國對石油輸出國組織OPEC Plus等是否盡到說明溝通的責任等，也將可能動搖到未來是否減產等結果。日本能源經濟研究所首席研究員小山堅在接受該報訪問時，也稱「如果只是為了價格低一點，未來多次利用這手段釋出石油的話，恐怕只會助長石油市場的政治化」。
事實上，多方都認為這次的石油釋出對價格抑制的效用相當有限。《產經新聞》則引述日本綜合研究所副主任研究員松田健太郎訪問稱，歐美各國對於在這樣的影響下，一定會加快買進速度，「抑制價格的層面很低的吧」。而OPEC Plus也將在12月2日召開會議，如果對美國的動作進行反制，未來可能不是好事。
但就如同前面所述，拜登的宣示對美國國內的民心還是會暫時出現安定作用，《日本經濟新聞》中也提及，江戶時代的會津籓籓主當年就創設「社倉」制度，定期囤積米糧，必要時無償送給窮困人士，後來間接避免了飢荒下可能面臨的人民戰亂或反叛等。如今的石油價格抑制亦然，或許都是在等待經濟復甦時，暫時的生活防衛手段。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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