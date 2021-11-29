展望2022！得半導體者得天下　碳中和產業蓄勢待發

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不過，蕭乾祥也強調，世界發展的腳步仍快速前進，可明顯發現近年因為氣候變遷，各國紛紛加快腳步推動碳中和政策，也因此造就相關產業的快速成長。另一個重要趨勢為半導體產業的成長不斷加速，由於半導體是所有重要科技成長的關鍵零組件，得半導體者得天下，不僅是現在進行式，也是未來式。因此在整體市場動能趨緩的情況下，預期市場資金將會聚焦於成長趨勢最為明顯的兩大投資方向：碳中和與半導體。
觀察今年的美國和中國重要股票的股價表現，可以歸納出兩個大方向。第一是碳中和帶動的相關產業股票快速揚升，美股的Tesla股價飆漲帶動其創辦人馬斯克身價超越Amazon的貝佐斯成為全球首富；中國最大的鋰電池製造商寧德時代，股價在陸股中表現鶴立雞群，也使得其創辦人身價超越騰訊及阿里巴巴的雙馬，成為中國科技首富。
在美歐等先進國家戮力減碳及中國開始推動「能耗雙控」的政策引導方向來看，碳中和將帶來重大的市場商機。其次，是半導體的股價不斷走高，Nivdia在AI、自駕車、高速運算及元宇宙等眾多題材推升下，市值翻倍成為全球前十大市值股票，AMD股價也同樣大漲，半導體晶片股在全球金融市場的地位不斷提升。
富邦投顧指出，在經歷這兩年的半導體晶片缺貨荒，加上美中對抗，爭奪半導體資源與主控權，目前各國都積極發展半導體產業，半導體產業也將取代過往網路社群產業，成為市場主要的投資布局標的。