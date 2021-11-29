洪孟楷稱出席重要公務會議　洪申翰：是政治鬥爭？

民進黨立委洪申翰今（28）日指出，國民黨立委洪孟楷在自主健康管理期間到立法院開記者會、質詢，硬要做防疫破口。洪孟楷則回擊，他有遵守防疫規定，且身為民意代表要為民眾發聲、監督。洪申翰則再度表示，明年中央政府預算在國民黨一聲令下全面停擺，這算什麼重要公務會議，最重要的事情是政治鬥爭嗎？
記者王敏旭／台北報導
2021-11-29 16:26:13｜2021-11-29 16:29:47
洪申翰在臉書指出，他的辦公室上周口頭詢問衛福部自主健康管理的規定，指揮中心已有明確建議，建議委員不宜到立法院參與立法院委員會、院會、記者會等行程，但他今早看到洪孟楷委員到立法院，他真的非常震驚。
洪申翰說，他請辦公室再次詢問衛福部，衛福部又再把上周回覆給洪孟楷委員和他的公文傳一次給他。並且跟他說，上周也有傳公文給洪孟楷委員。
洪申翰表示，洪孟楷特地當防疫破口，開國民黨不上班不審預算記者會，請問是為民眾發聲跟監督什麼？請問這是什麼重要公務會議？ 在變種病毒Omicron危機再起時，防疫比政治鬥爭更重要，這道理很難懂嗎？
洪申翰說，洪孟楷不要再說他扭曲或栽贓，全國看到你們沒有落實戴口罩、沒有維持社交距離，全國也知道國民黨接下來又不上班了。刻意忽視指揮中心要求，算什麼「依循防疫規定嚴格要求」？當一個立法委員為什麼要睜眼說瞎話？認錯很難嗎？