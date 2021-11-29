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離開台積電卻超後悔！過來人曝「真實內幕」：到底誰敢收

▲擁有「護國神山」之稱的台積電，讓許多求職者皆擠破頭，想爭取進去上班的機會。（圖／NOWnews資料照片）
▲擁有「護國神山」之稱的台積電，讓許多求職者皆擠破頭，想爭取進去上班的機會。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 16:40:35｜2021-11-29 16:46:34

擁有「護國神山」之稱的台積電，讓許多求職者皆擠破頭，想爭取進去上班的機會。有網友好奇「大家在台積電能待多久才走人？離開會後悔嗎？」貼文曝光立刻有大批過來人分享經驗談。

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原PO在論壇PTT上發文提到「台積電現在幾乎是台灣最夯的公司之一，特色是錢多，但壓力大，應該很少人會說台積電很輕鬆。不過拿到錢，身體家庭也需要顧，好奇大家待幾年後走人？會後悔太晚走嗎？還是覺得太早走應該要留下？」

▲不過最多人推崇的還是「證照技術型」的工作，比起學歷會來得更重要。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有網友好奇「大家在台積電能待多久才走人？離開會後悔嗎？」隨即釣出不少前輩分享經驗談。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文曝光後立刻有不少過來人回應「真實的情況是，外面系統廠不太找台積出來的，因為給不起差不多的年薪，就算願意降薪，系統廠也不太敢收，怕待不久」、「想離職的真的要三思」、「走後很後悔，年薪變少，目前積極聯絡同事回鍋」、「錢太多捨不得走」、「明年又要加薪一波，幅度出來再後悔不遲」、「很多不是不想出來，是出來沒人要也出不來，尤其做超過5年的」、「離職後悔回鍋的佔大多數」。

但也有一派網友認為「洗了台積經歷以後更好找工作」、「我是後悔太晚走，如今走了真是通體舒暢」、「後不後悔是看你離開後的機遇與努力」、「我們公司最近才收一批年資8年的台積人，他們理由是房子車子退休金都有了，想有時間過正常家庭生活」、「離開完全不後悔，領得差不多，自由度大增，工作內容也不會那麼無趣」。（編輯：潘毅）

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