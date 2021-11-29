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型男運動員撞歪鼻子 微創閉合復位重建正鼻

▲型男運動員撞歪鼻樑，中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科醫師蔡以璿施行微創閉合復位手術，為他恢復正鼻重建型男形象。（圖／中醫大新竹附醫提供）
▲型男運動員撞歪鼻樑，中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科醫師蔡以璿施行微創閉合復位手術，為他恢復正鼻重建型男形象。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-29 16:38:55

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，28歲型男運動員小張，球場上表現精湛，一次激烈的對抗，被對方球員架「拐子」，撞歪鼻樑送到中國醫藥大學新竹附設醫院急診，急診X光檢查發現鼻骨骨折斷裂，鼻背明顯歪向右側，耳鼻喉科醫師蔡以璿診斷，因為骨折處嚴重腫脹不適合立即手術，經過兩天冰敷之後，腫脹處逐漸消退，施行微創閉合復位手術，手術約一小時，隔天即出院，術後骨折處用鼻外固定板固定一週，在休養一個月後，小張恢復正鼻重建型男形象，又可生龍活虎在球場上打球。

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蔡以璿醫師表示，臉部骨骼中，鼻骨是最脆弱的，比較其他部位受更少的力量即可產生骨折。而鼻骨的尾端處比較薄且寬，所以鼻骨下側比上側更易骨折。受傷後的局部水腫會造成臨床上判斷的影響，受傷3小時內，剛受傷時組織腫脹程度還不嚴重，若及時就醫，就能立刻進行「微創閉鎖式復位手術」。受傷10天內，鼻骨骨折尚未癒合，待傷口腫脹消退之後，即可進行復位手術。受傷10天-14天骨碎片開始癒合，導致不容易矯正， 若超過14 天後才處理，會變得比較難以復位，而可能動用到截骨術。受傷後3個月：此時鼻骨骨折幾乎完全癒合，必須進行「鼻整形手術」，才能調整鼻骨位置。

蔡以璿醫師建議，受傷後應立即就醫，避免延誤治療黃金時期，在受傷後前幾天可以使用冰敷減少水腫，並幫助後續評估與術中的判斷。只要仔細評估，使用閉鎖式復位手術或開放式復位手術皆可以達到良好的治療目標，讓歪鼻變正鼻。接受「復位手術或鼻整形手術」術後兩週內，應避免用力擤鼻涕或挖鼻孔，以及禁止進行劇烈運動，避免辛辣食物。

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