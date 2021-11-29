型男運動員撞歪鼻子 微創閉合復位重建正鼻

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，28歲型男運動員小張，球場上表現精湛，一次激烈的對抗，被對方球員架「拐子」，撞歪鼻樑送到中國醫藥大學新竹附設醫院急診，急診X光檢查發現鼻骨骨折斷裂，鼻背明顯歪向右側，耳鼻喉科醫師蔡以璿診斷，因為骨折處嚴重腫脹不適合立即手術，經過兩天冰敷之後，腫脹處逐漸消退，施行微創閉合復位手術，手術約一小時，隔天即出院，術後骨折處用鼻外固定板固定一週，在休養一個月後，小張恢復正鼻重建型男形象，又可生龍活虎在球場上打球。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-29 16:38:55
蔡以璿醫師表示，臉部骨骼中，鼻骨是最脆弱的，比較其他部位受更少的力量即可產生骨折。而鼻骨的尾端處比較薄且寬，所以鼻骨下側比上側更易骨折。受傷後的局部水腫會造成臨床上判斷的影響，受傷3小時內，剛受傷時組織腫脹程度還不嚴重，若及時就醫，就能立刻進行「微創閉鎖式復位手術」。受傷10天內，鼻骨骨折尚未癒合，待傷口腫脹消退之後，即可進行復位手術。受傷10天-14天骨碎片開始癒合，導致不容易矯正， 若超過14 天後才處理，會變得比較難以復位，而可能動用到截骨術。受傷後3個月：此時鼻骨骨折幾乎完全癒合，必須進行「鼻整形手術」，才能調整鼻骨位置。
蔡以璿醫師建議，受傷後應立即就醫，避免延誤治療黃金時期，在受傷後前幾天可以使用冰敷減少水腫，並幫助後續評估與術中的判斷。只要仔細評估，使用閉鎖式復位手術或開放式復位手術皆可以達到良好的治療目標，讓歪鼻變正鼻。接受「復位手術或鼻整形手術」術後兩週內，應避免用力擤鼻涕或挖鼻孔，以及禁止進行劇烈運動，避免辛辣食物。