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曾對王國材稱自己「做事都不政治」？柯文哲乾笑不答

▲針對交通部長王國材29日對外爆料，會面時柯文哲曾稱「自己做事都不政治」還遭到打槍的說法，柯文哲面對媒體時僅乾笑數聲並未回應。（圖／記者丁上程攝，2021.11.29）
▲針對交通部長王國材29日對外爆料，會面時柯文哲曾稱「自己做事都不政治」還遭到打槍的說法，柯文哲面對媒體時僅乾笑數聲並未回應。（圖／記者丁上程攝，2021.11.29）

記者丁上程／台北報導

2021-11-29 16:41:59

交通部長王國材與台北市長柯文哲，上週五（26）在台北市政府進行會面，雙方也針對基隆捷運路線問題交換意見，並且在新路線上達成初步共識。不過王國材今日上午在立法院接受訪問時，爆料兩人在會面期間，柯文哲曾經自稱「做事都不政治」，王國材則稱自己當下就對柯此番說法「表達完全不同意」引發討論。對此柯文哲今日出席公開活動時，被問到王國材的說法時，僅尷尬地乾笑數聲，並未做出回應。

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王國材今日上午前往立法院交通委員會備詢，會前接受媒體訪問時，被問到日前到北市府與柯文哲會面，會後柯文哲卻直言「把王國材他們罵了一頓」。王國材則表示，當天雙方是帶著各自的團隊進行專業溝通，最後的結果也是溝通後的結果。王國材說，會中柯文哲的確有提出很多關心的問題，他也提出見解，並且一一利用專業解釋，會中柯文哲「自稱做事都不政治，我則表達完全不同意。」

對此柯文哲上午出席活動時，面對媒體詢問王國材的說法，柯文哲僅乾笑數聲，並未做出正面回應。而會後台北市政府發言人陳智菡在接受媒體訪問時，則為當天的會唔過程說明，表示當天會議的結果，對市民、國民或對整體國土規劃來說，是有更福國利民發展，「整體內容我都在裡面非常清楚，對於王國材部長這樣的發言，我們予以尊重。」

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