108 台 Toyota Camry 進駐高雄市警局
近年暴力犯罪新聞不乏作案歹徒駕駛進口汽車逃逸，甚至衝撞執勤員警，警政署於去年通過《109至110年協助直轄市、縣（市）政府加速汰換警用車輛計畫修正案》編列特別預算，推動全台轄區警局汰換老舊警車，以保障員警值勤安全及機動能力。此批汰換警車中 Toyota 車款涵蓋 Camry、Corolla Cross、RAV4 以及 Altis，其中又以日本進口的 Camry 最多，合計獲 767 台訂單
2GameSome - 有車賞
2021-11-29 16:55:00
CAMRY 今年三月改款後導入 2,000c.c 以下之汽油版本，是市場唯一百萬以下之進口中大型房車，高性能加上高規格安全防護配備，十分適合警用車升級。高雄市警局也於上週五（11/26）舉行交車典禮，巡邏車與偵防車合計 108 台，場面非常壯觀。
Toyota Camry 汽油版採用新世代 Dynamic Force 2.0L 引擎，搭配 Direct Shift-CVT 10 速手自排變速箱，最大馬力 173 匹、最大扭力 21.0 公斤米，並可繳出平均 16.2 km/L 的油耗表現，且全車標配 TSS 2.0 主動式駕駛安全輔助系統，包含 ACC 全速域主動式車距維持定速系統、PCS 預警式防護系統、LTA 車道循跡輔助系統、AHB 智慧型遠光燈自動切換，更採用高剛性車體，搭載 7 氣囊、ABS 防鎖定煞車系統、倒車輔助雷達等多項安全配備，較過去國產警車更能保障員警值勤安全，為民眾帶來良好生活環境。