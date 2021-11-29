▲ 台灣五強出戰 Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific 台灣保時捷穩健培養電競人才

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5 名代表台灣的參賽選手包含周翼騰(ID: Gmotor_SBen)、林君達 (ID: Gmotor_gpxcar)、謝盛閎(ID: Genki_GTS)、張誌原 (ID: Di-Hong) 及楊偉勳(ID: A_SHIN2010429)，台灣五強在虛擬賽車領域涉略程度各有不同，但他們都有一個共通點—身為保時捷粉絲。11 月中旬時台灣保時捷舉辦 Advanced Camp 訓練營，將這五位選手共聚一堂，不僅在決賽前為大家做進階訓練，也提供各好手經驗交流和合作制定戰略的機會。





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虛擬賽車 Esports 是保時捷未來不可或缺的一部份，亦準備在此領域做出更多貢獻，第一步就是支持五位選手做好完善準備。Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific 總決賽將於 12 月 12 日舉辦，冠軍將獲得一生一次的日本東京之旅大獎，在全新落成的 Porsche Experience Centre 保時捷體驗中心，享受熱血激昂的駕馭樂趣。





更多 Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific 決賽相關資訊，請見官方網站：https://www.porsche.co.jp/ms/pgtcap



