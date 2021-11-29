力抗不利因素！2021 Audi 1-10 月國內銷售量仍成長 35%
台灣奧迪今年引進新世代產品陸續到位，截至目前為止 1 至 10 月累積銷售較去年同期成長達 35%，創造出近三年最佳銷售成績。面對全球汽車市場與其他產業相繼受到半導體產能短缺及生產量能瓶頸等多變因素，對於今年年底至 2022 上半年車輛到港進度仍有受到影響，但台灣奧迪仍積極爭取額外的產品配額，日前亦已啟動 2022 年式車款預售，並將於明年 1 月份起陸續交車給準車主。
2GameSome - 有車賞
2021-11-29 16:55:00
隨著 Audi Q8、Q5 | Q5 Sportback、Q2 及 A3 Sportback 接續到位，為台灣奧迪帶來一波強勁的成長動能，加上 Audi e-tron 純電休旅系列的穩定銷售，以及 Audi Sport 性能車款的需求，台灣奧迪今年 1 至 10 月累積銷售較去年同期成長達 35%，寫下近三年來同期最佳銷售成績。
雖面對全球汽車市場半導體產能短缺及產能供應等多重因素影響，台灣奧迪已啟動 2022 年式車款預售，並獲得市場十分正面的回應，截至目前為止，總計預接單量已超乎預期，其中以純電系列 Audi e-tron、新上市 Audi e-tron GT 以及 Audi Sport 車款接單量表現亮眼。
台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示：「過去這段時間從總部到台灣奧迪全體團隊，皆盡最大努力將全球半導體短缺所帶來的影響降至最低，未來台灣奧迪會竭盡所能地將消費者喜愛的產品帶進台灣，爭取更多的產品配額，交付車輛給所有準車主。」
台灣奧迪除了提供消費者多樣化的產品之外，也持續加強經銷服務，繼今年 9 月全新 Audi 濱江展示暨服務中心成立，北台中和高雄鳳山兩座全新據點也將於年底至明年初陸續投入服務行列，台灣奧迪偕同經銷合作夥伴持續穩健實踐在台經銷網路進一步發展，未來也將持續透過更多在地系列活動，提供車主與消費者優質的品牌體驗。