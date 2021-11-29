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黃士修批新北成四大公投破口　侯友宜：態度始終如一

▲侯友宜認為，守住核安及能處理核廢料，才有資格去談用核電，這才是民眾最關心的議題。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.29）
▲侯友宜認為，守住核安及能處理核廢料，才有資格去談用核電，這才是民眾最關心的議題。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.29）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-29 17:07:35

重啟核四公投領銜人黃士修批新北市長侯友宜未動員公投，新北市若變成四大公投的破口，恐衝擊侯友宜的連任之路或2024總統大選；對此，侯友宜認為，守住核安及能處理核廢料，才有資格去談用核電，這才是民眾最關心的議題。

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侯友宜今（29）日出席新北市中醫師公會捐贈儀式受訪時表示，最重要要站在人民的健康、國家的安全、產業的發展來談能源，尤其要用核電之前，必須要考慮到核安能不能做好，中央能不能有能力處理核廢料，相信這兩項才是最重要的關鍵；此外，你有能力守住核安，國家就有安全，能夠把核廢料能夠妥善的處理，才能夠守住人民的健康、有資格來用核電。

侯友宜認為，中央到現在為止，對核廢料好像一籌莫展，也沒有再進一步有所作為，尤其面對核電，一定要先把核安做好，核廢料能夠處理，才能夠談用核電；很多事情一定要站在民眾的角度思考，考量民眾的健康、國家的安全、產業發展，這11年來他永遠堅定步伐，大家應該把理性思考、科學論證擺在前面，中央遲遲不願意去面對、解決核廢料，這才是問題所在。

針對黃士修指出，以新北市的位置，核廢料最終處置不可能放在新北市，市長多慮了的看法？侯友宜回應，他是站在國家的安全、人民的健康的角度來思考，不是站在新北市的角度來思考；一個國家政策，人民健康要永續發展，尤其面對產業，能源政策就是要很清楚，想用核電的先決條件是，「核安做好沒？中央你核廢料能不能處理？」這個態度永遠沒有變過。

侯友宜強調，至於公投最後的結果，他一定是尊重民意的選擇，這是一種選擇，不過在過程中，大家做好充分的一個科學專業的論證，也就希望藉著科學專業的認證，讓民眾去了解、去判斷，身為公眾人物，一定很負責任，過去11年來，他用始終如一的態度去面對這個議題，也從沒有改變過；身為市長，當然會很清楚告訴民眾我們的理解想法，但是最後取決於還是民眾的選擇。
 

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