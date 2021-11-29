黃士修批新北成四大公投破口　侯友宜：態度始終如一

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侯友宜認為，中央到現在為止，對核廢料好像一籌莫展，也沒有再進一步有所作為，尤其面對核電，一定要先把核安做好，核廢料能夠處理，才能夠談用核電；很多事情一定要站在民眾的角度思考，考量民眾的健康、國家的安全、產業發展，這11年來他永遠堅定步伐，大家應該把理性思考、科學論證擺在前面，中央遲遲不願意去面對、解決核廢料，這才是問題所在。
針對黃士修指出，以新北市的位置，核廢料最終處置不可能放在新北市，市長多慮了的看法？侯友宜回應，他是站在國家的安全、人民的健康的角度來思考，不是站在新北市的角度來思考；一個國家政策，人民健康要永續發展，尤其面對產業，能源政策就是要很清楚，想用核電的先決條件是，「核安做好沒？中央你核廢料能不能處理？」這個態度永遠沒有變過。
侯友宜強調，至於公投最後的結果，他一定是尊重民意的選擇，這是一種選擇，不過在過程中，大家做好充分的一個科學專業的論證，也就希望藉著科學專業的認證，讓民眾去了解、去判斷，身為公眾人物，一定很負責任，過去11年來，他用始終如一的態度去面對這個議題，也從沒有改變過；身為市長，當然會很清楚告訴民眾我們的理解想法，但是最後取決於還是民眾的選擇。