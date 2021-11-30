新南向未邀新住民參與決策 何景榮列兩關鍵耽誤經貿推動
台灣於2016年蔡英文總統上任後重啟新南向政策，大力推行與東南亞各國交流、促進彼此經貿關係。然而，在何景榮看來，雖然政策的推動使得民間對於東南亞的印象有正面改變，經貿往來卻因政府未看清台灣優勢而停滯不前，最荒謬的是，台灣有逾百萬新住民及新二代人口，這批原可作為前進東南亞生力軍的人才，竟然未獲邀參與新南向政策制定。
記者蕭子瑜/綜合報導
2021-11-30 08:05:00｜2021-11-30 08:32:13
何景榮表示，過去台灣人看到東南亞移民戴著頭巾走在街上時，經常會投以異樣眼光，但近年來已大幅改善。在民間力量的推動下，政府終於在「晶片護照照片規格」文中，加入第十條「因宗教因素需戴頭巾者，相片人貌之五官從下巴底部至額頭頂端及臉部兩側輪廓，必須清楚呈現」，現在穆斯林女性已能戴著頭巾拍攝證件照，不會遭受刁難。
然而，何景榮認為，台灣與東南亞的貿易關係仍有待加強，特別是在經貿和文化方面，政府應深化彼此交流。舉例來說，台灣不是東協成員，產品輸入東南亞國家需要被課稅，何景榮建議，政府可以透過電子商務的方式跨境貿易，強化台灣商品在東南亞當地市場的競爭力。
何景榮觀察，東南亞消費者對於台灣美妝產品相當喜愛，台灣廠商卻一直看不到商機，關鍵就在於不懂得善用台灣的新住民及東南亞移工，這些人是台商最有力的後盾。他們了解東南亞當地語言、了解市場術語和消費型態，應該成為台灣新南向政策的尖兵，結果卻被新南向政策相關部會排除在外，不僅可惜，也讓人質疑政策推動新南向的決心。
「從一開始推新南向政策就不覺得新住民會比較懂，政府有這樣的盲點，是不是還是覺得新住民是弱勢，新住民比較笨，中文講不好嗎？這必須好好思考。」