老農問題有解？何景榮籲參考加拿大移民政策「適才適所」
在全球化的社會下，每個國家都有越來越多的新住民帶著自己的文化與母國經驗在別國深耕，各國為了吸引人才提出移民政策，身為印尼新二代的何景榮認為，台灣應效仿加拿大的「省提名計畫」(PNP, Provincial Nominee Program)，有效幫助國家整體提升，解決城鄉差距。
記者蕭子瑜/綜合報導
2021-11-30 08:10:00｜2021-11-30 08:32:46
何景榮表示，台灣雖然可採用新加坡採的「評點制」(point-based system)，依照每個移民綜合評分，包括學歷、背景等條件，邀請新住民移入新加坡，但要解決農村人力不足、專業人力缺乏的問題，則應採用加拿大式的省提名計畫（PNP, Provincial Nominee Program）移民政策。加拿大聯邦政府將權力下放給地方，讓各地決定所需人才，如多倫多會依此移民政策招攬工業需求方面的人，而新斯科細亞省 (Nova Scotia）會尋求漁業人才。
多年來，大量年輕人口往大城市流動，台灣的農村縣市普遍存在勞動力人口不足的問題，年輕人不願從事農漁業相關工作，未來這些產業要何去何從？
因為人力短缺問題難解，台灣農漁業只好靠著大量的移工和新住民姊妹、甚至聘雇非法移工讓產業留存。如果能比照加拿大的省提名計畫，「由地方政府不同的省分、不同的地方對移民需要的人才有不同的要求」，不僅可以改善問題，更能吸引適才適所的人才加入台灣社會，何樂而不為。
何景榮表示，地方政府一定比中央更了解產業和人口外流原因，如花蓮養殖業如壽豐鄉需要非常多養殖漁業的人才，這些人可能是來自對養殖漁業有了解或者對漁業有了解的國家，像是印尼和菲律賓。又或者台南可能會以科技園區發展為重點，需要人才有所不同，可以邀請馬來西亞、泰國，甚至南亞的孟加拉、印度等國家的人才前來就業。
重點在於，依照每個國家各自的優勢產業，將人才放到台灣特定縣市，優先開放有相關背景、知識的新住民、移工，透過適才適所的人才需求完善移民政策，才能有效解決產業人力缺乏的問題，而不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，台灣要更好，新南向政策還要再加把勁才行。