林心如送老公進監獄　霍建華客串《華燈初上》有驚喜

Netflix懸疑影集《華燈初上》還原1988年林森北路特有的條通文化，製作人林心如的老公霍建華也客串一角，出現在楊謹華到監獄探視他的畫面，也為該角色埋下伏筆。婚後首次在同一部戲演出，林心如說：「很謝謝他，無條件地支持，什麼角色都沒問，就答應來客串。」此外，林心如也特別感謝李李仁演出黑道渣男，「李仁哥一開始就打給我說，如果有需要幫忙客串不用客氣，所以我就很不客氣地給了他彪哥這個角色，聽說他到現在還不敢給兒子看。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-29 17:42:18
客串名單一攤像在拆禮物，處處充滿驚喜。首集開場發現無名屍的登山社社員隱藏了林哲熹、宋柏緯，以及剛拿下金馬獎女配角的王渝萱；林暐恆（阿Ken）與任容萱分別演出電視台長官與當紅女明星；資深演員王月與沈孟生演出與林心如關係疏離的父母；溫昇豪與六月則演出與林心如不合的哥姐；許光漢與星二代林禹則是起鬨帶張軒睿上酒店的社團同學；值得一提的是，劇中日式酒店「光」演出的客人全都是真正的日本人，也赫然發現躺郭雪芙大腿的酒客正是導演北村豐晴。
在第一部前8集中，觀眾們討論最甚的關鍵認屍戲，林心如表示：「認屍的那場戲很逼人，開拍前導演就有先問過，覺得哪一場戲要放在比較後面拍，我就說了兩場，認屍戲是其中一場，心情很壓抑、很複雜，而且我在拍攝之前都不敢看謹華，我是真的到打開後才知道她變成什麼樣子，一切都是很真實的心痛。」而兇手到底是誰？在網上也掀起巨大討論迴響，讓《華燈初上》一躍成為年底壓軸台劇霸主，根據Flixpatrol網站的統計，《華燈初上》上線48小時立刻在香港以及新加坡市場取得節目排行榜的亞軍以及第五名的好成績。