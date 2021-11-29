COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

抗疫武器成焦點　韋氏辭典2021年代表字「疫苗」

▲美國辭典界執牛耳地位的出版商韋氏公司宣布，「疫苗」（vaccine）獲選為2021年度代表字。（圖取自韋氏公司網頁merriam-webster.com）
▲美國辭典界執牛耳地位的出版商韋氏公司宣布，「疫苗」（vaccine）獲選為2021年度代表字。（圖取自韋氏公司網頁merriam-webster.com）

中央社

2021-11-29 18:55:00

（中央社紐約28日綜合外電報導）鑒於全球今年仍深受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，在美國辭典界執牛耳地位的出版商韋氏公司宣布，「疫苗」（vaccine）獲選為2021年度代表字。

我是廣告 請繼續往下閱讀
宣布年度代表字前，韋氏公司（Merriam-Webster）特約編輯、辭典編撰學家索克洛斯基（Peter Sokolowski）告訴美聯社，「根據我們的資料，在2021年的每一天，（疫苗）這個字出現機率都極高。」

他說，這個字「代表兩個不同的故事，一是科學故事，也就是疫苗開發的速度驚人；另外還有關於政策、政治和政黨派別的辯論。這個詞承載了兩種龐大的涵義。」

本月初，牛津英語大辭典（Oxford English Dictionary）也選擇vax（疫苗）作為年度代表字。去年韋氏辭典的代表字則是「大流行」（pandemic）。

索克洛斯基說，2020年的「大流行」好比一把槍開了火，今年我們「正在面對後果。」

在韋氏官網上，「疫苗」的搜索次數較2020年增加了601%。去年12月，英國施打了世界上第一劑COVID-19疫苗，同月稍晚，美國也在紐約接種國內的第一劑疫苗。

索克洛斯基指出，事實上「疫苗」這個詞存在已久，也非因單一流行病而產生。這個字的首個已知用法可追溯到1882年，但更早之前就有文獻顯示這個字與用於接種的牛痘膿皰液有關。

「疫苗」字源來自新拉丁語的vaccina，以及拉丁語中陰性的vaccinus，意為「屬於或來自母牛」。韋氏辭典記載，母牛的拉丁文是vacca，字源可能類似梵文的vasa。

今年除「疫苗」外，排名亞軍的熱門詞彙還包括「叛亂」（insurrection）、「基礎建設」（infrastructure）、「毅力」（perseverance）、「遊牧民族」（nomad）。

基本上，多數辭典公司都是透過專門委員會選出年度詞彙，韋氏則是根據其官網查詢資料進行選擇。

挑選年度代表字時，韋氏除了會注意搜尋次數激增的詞彙，近年也會將年度同比增長納入考量。自2008年以來，韋氏公司每年都會宣布年度代表字。（譯者：施施/核稿：陳政一）1101129

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
56.51%43.49%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
53.85%46.15%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.68%59.32%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
55.1%44.9%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀