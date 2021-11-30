北京冬奧面臨外交抵制　環時：沒邀請美國政客

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名人士說，當前全球疫情防控形勢嚴峻，並不適合大規模邀請外賓來華活動，增加疫情傳播風險。
他批評，當前一些國家的政治人物「在中方未邀請的情況下不斷炒作外交抵制冬奧會，不僅是把奧運會政治化，更完全是『自作多情、自我炒作、嘩眾取寵』」。
不過，中國外交部發言人趙立堅23日在例行記者會上已宣布，中國國家主席習近平邀請俄羅斯總統蒲亭出席北京冬奧開幕式，並稱蒲亭愉快地接受了邀請。
今天中國外交部例行記者會上，有媒體提問，拜登政府可能宣布美國政府官員將不出席北京冬奧會，在不影響美國運動員的情況下「回應中方侵犯人權的行為」，也有其他西方國家正考慮是否一道發起抵制活動。
北京日報App（應用程式）引述發言人汪文斌說，北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，「不是政治作秀和搞政治操弄的舞台」，成功的奧運會不取決於個別國家官員是否出席。
他說，根據奧運規則，各國政要出席奧運會是由本國奧會來發出邀請。「美國等個別國家一些人拿冬奧會做文章，將是否派政府官員出席北京冬奧會的決定同所謂人權問題掛鈎，實質是打著人權旗號進行抹黑炒作，將體育政治化」，他重申中國將為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。
國際社會高度關注中國人權問題。英國「泰晤士報」（The Times）21日報導，在北京持續迫害異議分子的背景下，英國正與「五眼聯盟」盟友商討外交杯葛北京冬奧事宜。「五眼聯盟」成員國包括英國、美國、澳洲、紐西蘭、加拿大。
英國政府目前對外的說法是，尚未決定官員出席方式、不傾向外交抵制北京冬奧。
波羅的海通訊社（BNS）26日報導，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，據他所知，目前沒有政府官員計劃出席北京冬季奧運。（編輯：張淑伶/周慧盈）1101129