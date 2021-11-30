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泰國新增確診和死亡人數　創近5個月新低

▲泰國29日新增COVID-19確診和死亡人數雙雙創下近5個月來的新低。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國29日新增COVID-19確診和死亡人數雙雙創下近5個月來的新低。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-30 06:34:10

（中央社記者呂欣憓曼谷29日專電）泰國今天新增COVID-19確診和死亡人數雙雙創下近5個月來的新低。儘管疫情趨緩，但面對新變異株Omicron的威脅，泰國不敢大意，從12月起禁止來自非洲8個國家的旅客入境。

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泰國疫情指揮中心今天通報新增4753個病例以及死亡27人，累計至今達到211萬1566人確診，其中201萬3021人康復、7萬7811人住院治療中、2萬734人死亡。

泰國外交部副發言人納塔帕努（Natapanu Nopakun）在今天的記者會中表示，新增確診和死亡人數都創下了近5個月來的新低。

納塔帕努表示，隨著確診人數和死亡人數下降，若疫情再升溫，泰國的醫療體系有足夠能力容納病患。

泰國11月起讓來自63個國家和地區完整接種疫苗的旅客入境可以免隔離；而不是來自63個國家和地區但也完整接種疫苗的旅客，則可以透過沙盒計畫入境泰國政府指定的府免隔離，在該府待滿7天後可以前往泰國其他地方。

納塔帕努指出，從11月1日到28日，共有12萬2398人入境泰國，來自63國家和地區的旅客共9萬6970人，透過沙盒計畫入境的共2萬331人，沒有完整接種疫苗入境後必須隔離的有5097人。

而為了防堵新變異株Omicron，納塔帕努指出，泰國從12月1日起禁止從波扎那（Botswana）、史瓦帝尼（Eswatini）、賴索托（Lesotho）、馬拉威（Malawi）、莫三比克（Mozambique）、納米比亞（Namibia）、南非（South Africa）以及辛巴威（Zimbabwe）旅客入境泰國。

他說，來自這8國以外的非洲國家旅客入境泰國必須隔離14天，隔離期間必須進行3次核酸檢測。（編輯：高照芬）1101129

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