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羽球／麟洋配學妹發威！合庫北市中山奪國中盃團體賽后冠

▲麟洋配學妹發威！合庫北市中山奪國中盃團體賽后冠。（圖／中華羽協提供）
▲麟洋配學妹發威！合庫北市中山奪國中盃團體賽后冠。（圖／中華羽協提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-11-29 18:19:04

110年全國國中盃羽球錦標賽25日在屏東縣立體育館火熱開戰！這場賽事是國中生一年一度的重要戰役，其最終成績可以做為青少年分齡排名賽的資格依據，因此選手們不僅背負學校榮譽，也為取得分齡賽參賽資格而戰。今(29)日進行團體決賽，經過一番激戰，最終男團由中租西湖A重返榮耀再度封王，女團則是由中山國中7度摘下后冠！

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女團冠軍戰，由合庫北市中山白與土銀Allin光明爭奪后座，第一點中山韓蓁迎戰光明林芸安，由韓蓁以21:12、19:21、21:17獲勝。第二點光明李品沂扳回一城，以21:19、21:16直落二擊退許芮苡。第三點中山陳念恩/游巧恩重振隊伍士氣，以11:21、21:12、21:13打敗光明莊喬涵/林俽愉，助中山取得點數比2:1領先。第四點光明再度吹起反攻號角，許家僖/張芸榕以21:19、21:16拍落中山簡靖家/江采庭，將點數扳成2:2平手。決勝點，中山派出蘇筱婷出戰光明陳翊菲，蘇筱婷不負教練期望，成功以21:7、21:15戰勝對手，關門成功！最終是由合庫北市中山白隊以3:2取得勝利，這也是中山國中第7度摘下國中盃后冠。

▲韓蓁為合庫北市中山搶下第一點勝利。（圖／中華羽協提供）
▲韓蓁為合庫北市中山搶下第一點勝利。（圖／中華羽協提供）
賽後中山國中劉筱柔教練表示，選手們這次的表現超乎預期，儘管前幾場選手的狀況都發揮得不太穩定，但場場都有進步，漸入佳境！而且每天的功臣都是由不同選手輪番擔任，也讓隊員們都充滿自信，增強凝聚力。劉教練還說道，這是她帶隊11年來第7次奪下冠軍，接下來的目標是下禮拜的全中運資格賽，希望選手們的狀態可以趕快調整，再創佳績。

男團決賽，由去年亞軍中租西湖A對戰土銀大灣高中A，第一點西湖江子傑以21:9、21:10直落二奪下。第二點西湖雷騏輔以21:16、19:21、21:7獲勝，幫助西湖取得聽牌優勢。第三點大灣陳宏銘/蔡程瀚不讓西湖專美於前，以21:15、21:14擊退西湖林品呈/蔡承恩。決勝第四點，由西湖周宥翔/簡碩慶對決大灣王威霖/楊康維，西湖以21:11、21:15拍落對手，終場由中租西湖A以3:1贏得勝利，這也是西湖時隔一年再度封王，重返榮耀！

賽後，西湖陳煌旻總教練表示，雖然選手們前兩天的表現不是很理想，沒有將實力發揮出來，但仍完成了本次賽前設定的四強目標，因此冠軍賽前也告訴選手們要放開來打、調整心態，不要給自己太大壓力。本屆贏得國中盃冠軍後，教練也提醒選手們不忘保持平常心，下一個目標是明年的全中運冠軍，希望孩子們不要有壓力，好好享受比賽！

▲全國國中盃中租西湖A重返榮耀稱霸男團。（圖／中華羽協提供）
▲全國國中盃中租西湖A重返榮耀稱霸男團。（圖／中華羽協提供）
110年全國國中盃羽球錦標賽團體組決賽圓滿落幕，個人組冠軍戰將於12月3日開打，主辦單位中華羽協與屏東縣政府為了服務更多球迷朋友，特別提升轉播規格，為期九天的賽程，將由達克運動天天提供四面場地的網路直播！(直播平台連結：https://reurl.cc/149qAQ )賽事期間大會也提供即時分數(https://reurl.cc/0xeKpK)，讓球迷朋友們無論在何時何地，都能透過手機及電腦關注賽況，感受現場的熱血氣氛，並為選手們加油！

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