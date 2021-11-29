羽球／麟洋配學妹發威！合庫北市中山奪國中盃團體賽后冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽後中山國中劉筱柔教練表示，選手們這次的表現超乎預期，儘管前幾場選手的狀況都發揮得不太穩定，但場場都有進步，漸入佳境！而且每天的功臣都是由不同選手輪番擔任，也讓隊員們都充滿自信，增強凝聚力。劉教練還說道，這是她帶隊11年來第7次奪下冠軍，接下來的目標是下禮拜的全中運資格賽，希望選手們的狀態可以趕快調整，再創佳績。
男團決賽，由去年亞軍中租西湖A對戰土銀大灣高中A，第一點西湖江子傑以21:9、21:10直落二奪下。第二點西湖雷騏輔以21:16、19:21、21:7獲勝，幫助西湖取得聽牌優勢。第三點大灣陳宏銘/蔡程瀚不讓西湖專美於前，以21:15、21:14擊退西湖林品呈/蔡承恩。決勝第四點，由西湖周宥翔/簡碩慶對決大灣王威霖/楊康維，西湖以21:11、21:15拍落對手，終場由中租西湖A以3:1贏得勝利，這也是西湖時隔一年再度封王，重返榮耀！
賽後，西湖陳煌旻總教練表示，雖然選手們前兩天的表現不是很理想，沒有將實力發揮出來，但仍完成了本次賽前設定的四強目標，因此冠軍賽前也告訴選手們要放開來打、調整心態，不要給自己太大壓力。本屆贏得國中盃冠軍後，教練也提醒選手們不忘保持平常心，下一個目標是明年的全中運冠軍，希望孩子們不要有壓力，好好享受比賽！
110年全國國中盃羽球錦標賽團體組決賽圓滿落幕，個人組冠軍戰將於12月3日開打，主辦單位中華羽協與屏東縣政府為了服務更多球迷朋友，特別提升轉播規格，為期九天的賽程，將由達克運動天天提供四面場地的網路直播！(直播平台連結：https://reurl.cc/149qAQ )賽事期間大會也提供即時分數(https://reurl.cc/0xeKpK)，讓球迷朋友們無論在何時何地，都能透過手機及電腦關注賽況，感受現場的熱血氣氛，並為選手們加油！