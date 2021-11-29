Omicron變異點多　高端：已評估第三劑免疫生成性與混打

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高端解釋，Omicron有比其他變異株更多的棘蛋白變異，與Alpha、Beta及Delta三種變異株相似，除同樣有Alpha株及Beta株的強傳染力突變位點，也有在Beta株及Delta株看到的躲避抗體突變位點，現階段在Omicron對疫苗效價影響範圍尚未明朗，需要盡速評估有效性，高端也已針對Omicron的基因序列建立偽病毒，以評估現有高端疫苗對Omicron的中和抗體效價。
現階段各類新冠疫苗都在展開第三劑追加免疫評估，藉由高劑量或第三劑疫苗誘導更高的免疫反應，提升中和抗體濃度對抗變異株。高端表示，先前對抗變異株的動物試驗數據已在國際期刊《臨床感染疾病》公開，對不同的變異株皆具良好的抗體中和效果，且疫苗高劑量組臨床試驗，及追加施打第三劑的延伸試驗皆進行中，包含兩劑AZ與第三針混打高端的試驗結果也已在進行數據分析。
高端提到，高端疫苗參加WHO團結試驗，受試者族群橫跨美、亞、非三大洲，目前Omicron變異株的流行地區也在收案範疇中，倘若病毒於團結試驗位在非洲的臨床試驗點流行，將可評估現有疫苗對抗Omicron變異株的保護力等實證資料。
針對現有高關注度變異株，高端疫苗強調，已經針對高傳染力且免疫脫逃程度較高的Beta株建立疫苗抗原，並進入生產測試。對於Omicron變異株，目前雖尚無強烈證據顯示Omicron的免疫脫逃程度，但高端疫苗已同步開始進行基因序列評估，並開始進行抗原建立之測試工作，以利在最短的時間內啟動Omicron株抗原的量產準備。
高端指出，根據聯合國組織UNICEF評估，全球的新冠肺炎疫苗仍處於供貨短缺、以及分配嚴重不均的狀態，未來隨著富裕國家第三、第四針的疫苗接種，疫苗供應失衡的狀態短時間難以緩解，且低疫苗覆蓋率的國家容易出現更多病毒變異，使全球疫情控制更加艱難。
高端認為，採用次單位平台的高端新冠肺炎疫苗僅需2至8度保存，在提升當地疫苗覆蓋率及施打便利性都相對具有優勢，高端也會持續關注全球疫情變化，並積極投入研發與量產，呼應WHO團結試驗疫苗的宗旨，為全球防疫貢獻心力。
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