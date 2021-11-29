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Omicron變異點多　高端：已評估第三劑免疫生成性與混打

▲高端今（29）日針對新冠肺炎病毒變異株Omicron，透過聲明說明四點因應措施。（圖／食藥署提供）
▲高端今（29）日針對新冠肺炎病毒變異株Omicron，透過聲明說明四點因應措施。（圖／食藥署提供）

記者許若茵／台北報導

2021-11-29 18:21:32｜2021-11-29 18:22:39

南非爆出新冠肺炎病毒變異株Omicron，全球如臨大敵，就怕病例數攀升，疫情再次蔓延。高端今（29）日指出，目前已建構偽病毒評估疫苗中和抗體效價，和評估加打第三劑免疫生成性與混打情形，也會透過WHO團結試驗評估疫苗對變異株的保護力數據，並建立疫苗抗原，以利對Omicron株抗原的量產準備。

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高端今透過聲明說明，世界衛生組織26日宣布將在南非爆出的新冠肺炎變異株Omicron列為高度關注變異株，雖Omicron有更多變異點位，但是否更具傳染力或是有更高致重症的風險仍待觀察，高端已著手展開因應方案。

高端解釋，Omicron有比其他變異株更多的棘蛋白變異，與Alpha、Beta及Delta三種變異株相似，除同樣有Alpha株及Beta株的強傳染力突變位點，也有在Beta株及Delta株看到的躲避抗體突變位點，現階段在Omicron對疫苗效價影響範圍尚未明朗，需要盡速評估有效性，高端也已針對Omicron的基因序列建立偽病毒，以評估現有高端疫苗對Omicron的中和抗體效價。

現階段各類新冠疫苗都在展開第三劑追加免疫評估，藉由高劑量或第三劑疫苗誘導更高的免疫反應，提升中和抗體濃度對抗變異株。高端表示，先前對抗變異株的動物試驗數據已在國際期刊《臨床感染疾病》公開，對不同的變異株皆具良好的抗體中和效果，且疫苗高劑量組臨床試驗，及追加施打第三劑的延伸試驗皆進行中，包含兩劑AZ與第三針混打高端的試驗結果也已在進行數據分析。

高端提到，高端疫苗參加WHO團結試驗，受試者族群橫跨美、亞、非三大洲，目前Omicron變異株的流行地區也在收案範疇中，倘若病毒於團結試驗位在非洲的臨床試驗點流行，將可評估現有疫苗對抗Omicron變異株的保護力等實證資料。

針對現有高關注度變異株，高端疫苗強調，已經針對高傳染力且免疫脫逃程度較高的Beta株建立疫苗抗原，並進入生產測試。對於Omicron變異株，目前雖尚無強烈證據顯示Omicron的免疫脫逃程度，但高端疫苗已同步開始進行基因序列評估，並開始進行抗原建立之測試工作，以利在最短的時間內啟動Omicron株抗原的量產準備。

高端指出，根據聯合國組織UNICEF評估，全球的新冠肺炎疫苗仍處於供貨短缺、以及分配嚴重不均的狀態，未來隨著富裕國家第三、第四針的疫苗接種，疫苗供應失衡的狀態短時間難以緩解，且低疫苗覆蓋率的國家容易出現更多病毒變異，使全球疫情控制更加艱難。

高端認為，採用次單位平台的高端新冠肺炎疫苗僅需2至8度保存，在提升當地疫苗覆蓋率及施打便利性都相對具有優勢，高端也會持續關注全球疫情變化，並積極投入研發與量產，呼應WHO團結試驗疫苗的宗旨，為全球防疫貢獻心力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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