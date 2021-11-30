抗議政府親中索羅門省長　不滿澳洲派軍警協助維和

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100名澳洲警察和軍人26日抵達索羅門群島，巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）則派出50人分遣隊協助恢復秩序；不過，局勢依然緊張，斐濟當局今天表示，明天也將派遣50名軍人增援。
馬萊塔省（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Suidani）是索羅門反中的代表，總理蘇嘉瓦瑞棄台投中後，蘇達尼說，馬萊塔省不承認邦交轉向，持續與台灣維持關係，並接受美國的發展援助，拒絕中國資金到該省投資。
蘇嘉瓦瑞日前則說，他在2019年與台灣斷交、轉而與中國建交的外交轉向是造成暴亂的「唯一因素」，不想要與中國搞好關係的國家介入，影響、慫恿暴亂。
蘇達尼的政治顧問塔利菲魯（Celsus Talifilu）今天在電話訪問中表示，蘇達尼對澳洲軍警在索羅門爆發政治危機之際到來，感到不滿。
塔利菲魯說，澳洲軍警現身索羅門群島提振了蘇嘉瓦瑞及其政府的士氣，他們是應蘇嘉瓦瑞要求而來，中立立場令人存疑。
他強調：「馬萊塔人意想不到；我們是最後一批支持索羅門群島民主的人，我們以為澳洲會明白我們採取的立場。」
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨天表示，坎培拉當局希望為索羅門群島提供穩定環境，以讓該國人民和平解決緊張局勢。
澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天告訴國會：「我們在這些分歧之中不偏袒任何一方，也不對其他國家在外交關係上的決定表明立場。」（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1101129