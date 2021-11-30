COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

抗議政府親中索羅門省長　不滿澳洲派軍警協助維和

▲索羅門群島近日爆發大規模反政府示威，抗議者縱火焚燒多棟建築。（圖／翻攝自索羅門時報）
▲索羅門群島近日爆發大規模反政府示威，抗議者縱火焚燒多棟建築。（圖／翻攝自索羅門時報）

中央社

2021-11-30 05:00:00

（中央社雪梨29日綜合外電報導）索羅門群島首都日前爆發反政府示威，抗議民眾主要來自馬萊塔省，路透社報導，省長蘇達尼的政治顧問說，蘇達尼對澳洲應總理蘇嘉瓦瑞之請派出軍警協助維和一舉，感到相當不悅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
索羅門群島這場反政府示威24日在首都荷尼阿拉（Honiara）爆發，中國城的數十座建築物被燒毀、商店遭洗劫一空，抗議總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的活動演變成動亂，造成4人死亡。

100名澳洲警察和軍人26日抵達索羅門群島，巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）則派出50人分遣隊協助恢復秩序；不過，局勢依然緊張，斐濟當局今天表示，明天也將派遣50名軍人增援。

馬萊塔省（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Suidani）是索羅門反中的代表，總理蘇嘉瓦瑞棄台投中後，蘇達尼說，馬萊塔省不承認邦交轉向，持續與台灣維持關係，並接受美國的發展援助，拒絕中國資金到該省投資。

蘇嘉瓦瑞日前則說，他在2019年與台灣斷交、轉而與中國建交的外交轉向是造成暴亂的「唯一因素」，不想要與中國搞好關係的國家介入，影響、慫恿暴亂。

蘇達尼的政治顧問塔利菲魯（Celsus Talifilu）今天在電話訪問中表示，蘇達尼對澳洲軍警在索羅門爆發政治危機之際到來，感到不滿。

塔利菲魯說，澳洲軍警現身索羅門群島提振了蘇嘉瓦瑞及其政府的士氣，他們是應蘇嘉瓦瑞要求而來，中立立場令人存疑。

他強調：「馬萊塔人意想不到；我們是最後一批支持索羅門群島民主的人，我們以為澳洲會明白我們採取的立場。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨天表示，坎培拉當局希望為索羅門群島提供穩定環境，以讓該國人民和平解決緊張局勢。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天告訴國會：「我們在這些分歧之中不偏袒任何一方，也不對其他國家在外交關係上的決定表明立場。」（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1101129

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
55.2%44.8%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
52.39%47.61%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.51%59.49%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
53.79%46.21%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀