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不只是小三！雪碧曾遭剔爆當「花場仲介」　揪辣模陪坐檯

▲雪碧曾投靠富少當花場仲介，揪辣模陪坐檯。（圖／雪碧IG）
▲雪碧曾投靠富少當花場仲介，揪辣模陪坐檯。（圖／雪碧IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-29 18:33:28｜2021-11-29 18:53:22

「情色教主」雪碧（方祺媛）前年遭爆與已婚老闆郭柏均發生婚外情，甚至替對方產女，讓正宮林咚咚（林家慧）氣得提告侵害配偶權，今（29）日士林地院審結，判雪碧與郭柏均須連帶賠償林咚咚45萬元，郭柏均另須賠償太太10萬元，可上訴。事實上，雪碧除了介入他人婚姻之外，過去的感情、事業也很精采，還被媒體踢爆曾透過新加坡富少兼差擔任「花場仲介」，尋找各式辣模到花場坐檯陪酒。

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▲雪碧身材惹火。（圖／雪碧臉書）
▲雪碧已經是法院認證的小三。（圖／雪碧臉書）
辛辣敢言、身材惹火的雪碧在網路上頗有人氣，她過去被踢爆私下兼差當「花場仲介」，她曾與一名從事酒吧夜店、花場生意的新加坡富少交往，對方看上雪碧私下認識不少辣模，於是2人達成共識，決定開始經營「海外坐檯生意」，雪碧也因此當了花場仲介。據報導，在此新加坡花場中，女生只要坐檯7天便可以賺進45000元底薪，若被客人選中帶出場，還可以繼續往上加。

除了花場仲介之外，雪碧還曾靠「酷紅幣」（虛擬貨幣）賺過錢，內容就是邀請知名辣模到海外直播，粉絲可以使用酷紅幣斗內、打賞喜愛的直播主。雖然從表面上來看，雪碧經營的辣模人脈讓她獲利不少，不過至於雪碧找辣模到海外直播，是否有幫忙申請合法工作證，仍讓外界質疑，對於被外界所爆的爭議事件,她本人則是沒有正面回應。

另外，雪碧妖豔的容顏也是進廠維修而來，她認為美貌是「3分天注定，7分靠打拚」，也不吝嗇於自己的頻道上，分享一路以來整形的心路歷程，透露這將近10年的期間，就已經砸下超過500萬來進行「大改造」。

▲雪碧曾公開整形前後對比照。（圖／雪碧臉書）
▲雪碧曾公開整形前後對比照。（圖／雪碧臉書）
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