徐生明盃／英雄命 張可洛敲再見安又勝投！率隊闖四強
第9屆徐生明國際少棒錦標賽竄出大黑馬！桃園大勇國小先靠著味全龍打擊教練張泰山兒子張可洛敲出生涯首支再見安打，接著又先發7局拿下完封勝，加上重砲謝景旭單日2轟，分別以10比9力克台中力行、7比0大勝新北金龍，闖進4強，張可洛說：「我們全隊都超開心的，爽！」
記者黃泓哲/高雄報導
2021-11-29 18:46:11
張可洛不但擊出生涯第1支再見安打，擔任投手投出完封勝，也是第1次。讓在現場看球的媽媽吳靜宜，賽後高興的忍不住給他大擁抱。張可洛說：「兩出局壘上有人，站上去的時候沒有很緊張，打出去很開心、很爽！」隊友也紛紛跟他恭禧，對他說：「Nice！」張可洛說：「要把這顆再見安打球放在爸爸的獎盃旁邊。」賽後他也跟張泰山視訊，「爸爸跟我說，我今天好棒！」
大勇今早先對上台中力行，前5局打完，因已達大會規定的90分鐘，以5比5戰成平手，進入突破僵局分勝負。力行在6局上得到2分，6局下大勇反攻，先靠許介謙的安打和趙子龍的打點，比數扳平，之後張可洛在2人出局後擊出左外野再見安打，助大勇晉級。
張可洛隨即又在下午對金龍國小之戰登板先發，他用51球完投5局，只被擊出2支安打，三振5次，另有1次保送，成為勝投，而且他在這場比賽又擊出2支二壘安打，單場3打點，投打俱佳。
不過，張可洛說：「今天直球都投不進去，好球都是變化球、滑球，被打的2支安打，1顆是直球，1顆是變化球。」
而昨天在對新進和追分國小各擊出1支全壘打的「巨砲哥」謝景旭，今天又再度單日2轟，上午對力行第3局擊出2分全壘打，下午對金龍又開轟，已經累計4支全壘打，火力驚人。