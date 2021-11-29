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台積電創辦人張忠謀補辦90大壽宴　科技大老齊聚

▲台積電創辦人張忠謀今（29）日補辦90大壽宴，現場多為電子產業界重量級大老。圖為張忠謀代表我國參加APEC經濟領袖會議（AELM）視訊會議後記者會。(圖／記者呂炯昌攝，NOWnews資料照片)
▲台積電創辦人張忠謀今（29）日補辦90大壽宴，現場多為電子產業界重量級大老。圖為張忠謀代表我國參加APEC經濟領袖會議（AELM）視訊會議後記者會。(圖／記者呂炯昌攝，NOWnews資料照片)

記者許家禎/台北報導

2021-11-29 19:05:36｜2021-11-29 19:11:36

台積電創辦人張忠謀今（29）日補辦90大壽，據了解他與妻子張淑芬今晚包下君品米其林三星餐廳頤宮宴請賓客，包括鴻海創辦人郭台銘、廣達董座林百里、聯發科執行長蔡明介、宏達電董座王雪紅、台積電董事長劉德音都是座上賓。

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張忠謀生日是7月10日，今年適逢90大壽，原本就要宴客，但今年7月遇上疫情，因此延後至今。鴻海創辦人郭台銘為今晚賓客，他對在場媒體表示「祝Morris長命百歲，活到120歲」，而席間貴賓雲集，除上述的貴賓外，聯華神通集團董事長苗豐強、台積電總裁魏哲家也在場。

張忠謀在2018年6月台積電股東大會宣布退休後，行程依舊滿檔，除了打橋牌、寫自傳外，2018年、2019年、2021年都代表出任APEC（亞太經濟合作）領袖會議。今年10月26日出席台灣玉山科技協會20周年論壇，當時媒體詢問目前台積電在地緣政治下的地位，張忠謀老神在在地回應：「台積電的地位只會越來越重要！」，同時會上也分享「經營人的學習與成長」。

而過去半導體在自由貿易下發展興盛，如今保護主義興起，全球半導體興起在地製造，針對這樣的情況。台積電創辦人張忠謀當時指出，這樣的模式很難成功，因為半導體需要完整產業鏈，即使真的在地化了，也會發現成本非常高。

另外，今年11月12日晚間則代表我國參加APEC經濟領袖會議（AELM）線上峰會，隔天記者會上他向媒體表示，在會中表達台灣參加CPTPP的決心。針對APEC會員國對台灣加入CPTPP的反應是正面還是負面？張忠謀答覆時先強調他的想法與領袖會議無關，認為台灣很有條件加入，但是遇上若干阻力，他無法說有幾成把握，「台灣應該是可以很有，應該是有希望」。

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