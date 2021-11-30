梁佑南控制欲太狂！27歲愛女曾懶理門禁「不告而別」
節目《同學來了》這次邀請聶雲和兒子聶岩、梁佑南和女兒方琦等親子檔，討論「被針對的感覺很不好！其實星二代很不好當？」單元，分享含著「星湯匙」出生的星二代私下生活。其中演藝圈「知名虎媽」梁佑南透露女兒方琦到27歲仍有門禁，嚴格的規定讓在場來賓感到驚訝。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-30 07:30:00
納豆忍不住問梁佑南：「那她能跟朋友去幾天幾夜的旅行嗎？」她則毫不猶豫回答：「不當我女兒就可以！」透露有次女兒曾「不告而別」，只因想和朋友過夜出遊，即使女兒從出遊前一個月就開始宣告，夫妻倆都不當一回事，直到當天收到女兒報平安訊息才知道她是玩真的，事後梁佑南也說自己是第一次遇到這種狀況，仍在學習退讓，嚴格控管行蹤全是基於擔心她的安全。
雖然頂著星二代光環令人稱羨，但背後卻有不為人知的辛酸，身為星二代的方琦坦言：「因為大家認識妳，更會放大來檢視，所以皮更要繃得比一般人還緊。」她舉例有次在工作場合，前輩劈頭就質疑：「妳憑什麼覺得妳可以當藝人？」當時方琦有說因為演員的生活令人嚮往，所以她會努力學習增進自己的實力，但卻遭對方反駁：「學習？那妳有付學費嗎？」不友善的態度讓方琦挫折不已，梁佑南得知後也趁此機會教育：「前輩你能教我如何像你一樣厲害嗎？如果你教會我，我馬上請媽媽來付學費！」不傷和氣的高EQ回覆，獲全場讚賞。
聶雲則是從小鼓勵小孩多方嘗試，他提到會帶兒子去海邊玩水，從小培養游泳、衝浪等技能：「把最危險的都教會，就解除警報了！我也贊同早點放手這件事！」二兒子聶岩和爸爸感情甚好，無話不談像朋友般相處，聶岩趁著上節目爆料爸爸表演慾太強，走在路上也能即興舞蹈或哼歌，讓他尷尬地躲到一旁，讓聶雲很受傷：「兒子長大後經常嫌我！你知道有人會花錢聽我唱歌耶！」