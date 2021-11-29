高雄眷村嘉年華　岡山左營鳳山接力　歡慶歲末迎新年

2021高雄眷村嘉年華將從今年12月11日到明年1月16日連續六週，於岡山、左營、鳳山眷村接力舉行，今年主視覺以空軍的藍、海軍的白、陸軍的綠組成，搭配「岡山•開門」、「左營•點燈」、「鳳山•迎新年」三個主軸展現三軍眷村不同的文化活力。滿滿眷味的眷村市集、講座、走讀、音樂會、美食、電影、童玩、眷村OPEN DAY等活動，將帶大家度過歲末的歡愉時光，迎接新年的到來。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-29 20:31:46
高市府文化局局長王文翠表示：「高雄是唯一擁有陸、海、空三軍眷村的城市，亦是全國文化資產保存眷村面積最大的城市，岡山空軍、左營海軍、鳳山陸軍由北到南，形成一條特殊的眷村文化軸線，高雄長期在保存活化眷村不遺餘力，也很感謝國防部政治作戰局長期對高雄眷村的支持。」在去(2020)年高雄百年首度展開串聯三軍的眷村嘉年華，今年將以「以住代護 高雄眷村好生活」為主題，策劃一系列眷味十足的活動。
「岡山•開門」於岡山的醒村與樂群村登場，今年藉由音樂會與電影讓民眾體驗不同的空軍眷村風情，12月11、12日的「醒村航空廠小派對」與12月14至19日的「樂群打開紅門憶空軍」將用眷村市集、走讀、講座與音樂會、眷村蚊子電影院等活動，邀請大家一同漫步在岡山的眷村。
「左營•點燈」全國保存最大的眷村-左營海軍眷村，在以住代護的政策下，新的建業聚落逐步形成，今年活動適逢聖誕與跨年兩週年末最重要的日子，「建業新村」規劃「光之眷」點燈、聖誕星光音樂會、眷村市集與趣味橫生的講座與走讀。
「鳳山•迎新年」今年迎來15週年的「眷村文化節」將在2022年1月8、9日於國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所舉行，用「犇向幸虎」帶來滿滿最誠摯的眷村情懷，規劃揮毫、眷村美食、彩繪、寫春聯等眷味活動。黃埔新村將在1月8日到16日期間，打開眷舍OPEN DAY、走讀與講堂、找年獸、眷村童玩大集合等活動迎接新年，更配合黃埔中軸工程的完工，將在黃埔「新村點燈」讓彩繪燈籠點亮整個黃埔，迎接新年的到來。