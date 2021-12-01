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宏都拉斯大選變天　學者：人民均貧對政府失望

▲宏都拉斯大選由左派候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）當選。（圖／美聯社／達志影像）
▲宏都拉斯大選由左派候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）當選。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-01 14:14:48｜2021-12-01 14:23:19

友邦宏都拉斯28日舉行大選，選舉結果由左派候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）勝出，打敗右派執政黨「國家黨」（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），成為宏國史上首位女性總統，由於卡斯楚選前曾表示若當選將會與中國建交，與台灣斷交，宏國選後動態引發國際關注。學者認為，宏都拉斯之所以變天，主因與執政黨施政不利，民眾普遍貧窮對政府失望有關，至於外交政策是否轉向，美國影響力是關鍵因素之一。

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靜宜大學西班牙語文學系教授何國世接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，卡斯楚當選表示宏國在2009年政變之後再度回到左派執政。卡斯楚為何會當選有幾個原因，包括宏都拉斯近幾年政治暴力、失業與移民問題都有增加的趨勢，近一年來達到30例政治暗殺、宏國經濟不佳，失業率10.9%，非正規就業人口多，這些都導致選民對執政黨失望。

何國世指出，宏都拉斯即將卸任的總統葉南德斯（Juan Orlando Hernandez）也被美國指控包庇走私販毒，案件進入司法程序也是選民對執政黨失望的重要因素。

針對宏都拉斯選後會不會轉向中國，對台政策有所改變？何國世表示，卡斯楚當選後宏國外交政策很可能會轉向，即便沒有轉向也不能忽視中國在當地的影響力會增加，關鍵取決於美國在宏國能有多少著力點；美國每年援助拉丁美洲對抗貪腐、打擊毒品高達40億美金，宏都拉斯在貿易上非常需要美國支援，主要貿易夥伴也是美國；宏國每年外匯22%來自移民美國的僑民會回國，若美國用限制僑匯等經貿手段做出警告，宏都拉斯能否吃得消是問題。

何國世進一步表示，2009年被政變推翻的前總統賽拉亞（Manuel Zelaya），也就是當選人卡斯楚的丈夫，他能扮演什麼樣的角色也滿重要的，不過現在宏都拉斯的左派沒有像以前激進，作風較為溫和。

何國世指出，宏都拉斯公債150億美金，外債81.72億，所以不管是誰上台都必須跟國際貨幣基金(IMF)協商，現在就看美國能否透過影響力去影響IMF，這些都是可以觀察的重點因素。

根據外交部網站資訊指出，宏都拉斯國會採一院制，議員直接民選，任期4年，內閣閣員由總統任命。宏都拉斯社會資源分配不均，貧富差距甚大。經濟及治安為政府施政重要目標。宏都拉斯醫療衛生條件仍差，時有霍亂、登革熱及茲卡病例。

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