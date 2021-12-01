宏都拉斯大選變天　學者：人民均貧對政府失望

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何國世指出，宏都拉斯即將卸任的總統葉南德斯（Juan Orlando Hernandez）也被美國指控包庇走私販毒，案件進入司法程序也是選民對執政黨失望的重要因素。
針對宏都拉斯選後會不會轉向中國，對台政策有所改變？何國世表示，卡斯楚當選後宏國外交政策很可能會轉向，即便沒有轉向也不能忽視中國在當地的影響力會增加，關鍵取決於美國在宏國能有多少著力點；美國每年援助拉丁美洲對抗貪腐、打擊毒品高達40億美金，宏都拉斯在貿易上非常需要美國支援，主要貿易夥伴也是美國；宏國每年外匯22%來自移民美國的僑民會回國，若美國用限制僑匯等經貿手段做出警告，宏都拉斯能否吃得消是問題。
何國世進一步表示，2009年被政變推翻的前總統賽拉亞（Manuel Zelaya），也就是當選人卡斯楚的丈夫，他能扮演什麼樣的角色也滿重要的，不過現在宏都拉斯的左派沒有像以前激進，作風較為溫和。
何國世指出，宏都拉斯公債150億美金，外債81.72億，所以不管是誰上台都必須跟國際貨幣基金(IMF)協商，現在就看美國能否透過影響力去影響IMF，這些都是可以觀察的重點因素。
根據外交部網站資訊指出，宏都拉斯國會採一院制，議員直接民選，任期4年，內閣閣員由總統任命。宏都拉斯社會資源分配不均，貧富差距甚大。經濟及治安為政府施政重要目標。宏都拉斯醫療衛生條件仍差，時有霍亂、登革熱及茲卡病例。