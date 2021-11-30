粉絲敲碗《孟婆客棧》組CP？方馨、張書宇祕譜姊弟戀

唐美雲在《孟婆客棧》劇裡飾演客棧老闆萬千帆，以折斷筷子方式，提醒客棧成員團結才有力量，唐美雲說：「一般家庭或是各大公司若是到困難，只要同心協力就沒有無法解決的事情，萬老闆雖是空降部隊，但漸漸贏得員工認同，雖還是有成員因誤解而反對，但這是萬老闆為了保護員工而做的各種方式。」





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▲方馨（左）與張書宇也是網友想在《孟婆客棧》湊對CP的組合之一。（圖／公視台語台提供）

▲方宥心（右）與張書宇在《孟婆客棧》被網友組CP。（圖／公視台語台提供）

特別的是，《孟婆客棧》辦公室戀情各種神展開，繼萬老闆與玲瓏（方馨飾）的帆瓏配後，網友也敲碗各式的CP組合，恰巧最新播出集數，方馨為了挺張書宇，而與他一同離開客棧，兩人的患難見真情，也被網友認為有電光石火，對此，唐美雲笑喊：「要請觀眾考慮萬老闆的心情！」她又話鋒一轉：「俊男美女配對賞心悅目，到底方馨與張書宇有無配對成功，請觀眾拭目以待。」





▲方宥心（左起）、唐美雲、許富凱戴上墨鏡防放閃。（圖／公視台語台提供）

▲網友湊對許富凱（右）在《孟婆客棧》與張書宇（中）組CP，圖右為蔡振南。（圖／公視台語台提供）

有趣的是，各種CP對組合都有張書宇，他在劇中沉著冷靜，內斂省話的特質，吸引網友注意，甚至還有網友集集計算他每集台詞的字數，工作人打趣喊：「他真的是全『冥』偶像！」方宥心也喊自己與張書宇配對很互補，「但方馨與張書宇姊弟戀的互動很偶像劇，若許富凱與張書宇配對，就成了當今最紅的BL劇！」她笑虧：「張書宇的電眼省話成功擄獲了觀眾的心。」許富凱則看好方宥心與張書宇這對CP，自認已經站好隊，投這一組票。《孟婆客棧》週日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD同日上架，民視無線台每週一至週五晚間6點26分播出。



