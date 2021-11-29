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3人AZ不良反應獲救濟最高5萬　27例接種後亡無關疫苗

▲衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新會議結果，其中27名死者皆判定與接種COVID-19疫苗無關，不予救濟。（圖／中央社）
▲衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新會議結果，其中27名死者皆判定與接種COVID-19疫苗無關，不予救濟。（圖／中央社）

中央社

2021-11-29 22:03:45

（中央社記者陳婕翎台北29日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新會議結果，其中27名死者皆判定與接種COVID-19疫苗無關，不予救濟；另有3名接種AZ疫苗出現不良反應者獲救濟，最高有新台幣5萬元。

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衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年11月18日舉行會議，今天晚間公布最新審議結果。這次新審議38名接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後出現不良事件通報者，其中包含34例接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗、3例施打莫德納（Moderna）疫苗及1例打高端疫苗。

這次完成審議的38起預防接種受害救濟案，僅有2件經專家判定與COVID-19疫苗有關聯性，皆是施打AZ疫苗，分別為台中市黃姓個案，經審議依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案極度肢體腫脹症狀與接種AZ疫苗相關，核予救濟金一萬元。

另一起與疫苗有關獲救濟的個案為彰化縣王姓個案，本案經審議，依據病歷資料記載及臨床表現等研判，個案急性過敏症狀與接種AZ疫苗相關，依法核予救濟金5000元。

至於這次會議中唯一無法確定與接種COVID-19疫苗關聯性，但仍獲得救濟的是台中市蕭姓個案，這名個案於接種疫苗隔天發燒及眼睛腫脹，經診斷為多發性神經病變，但住院中實驗室檢查、神經生理檢查、腦部及脊椎磁振造影檢驗報告皆無明顯異常。

蕭姓個案僅視覺誘發電位檢查報告顯示左眼潛值輕微延長，雖然僅有個案主述主觀症狀，並無客觀身體診察或實驗室檢查佐證確有受害事實，但其症狀仍無法確定與接種AZ疫苗關聯性，因此仍依法核予救濟金5萬元。

這次38起預防接種受害救濟案中，共有27名接種COVID-19疫苗後死亡個案，其中26人接種AZ疫苗、1人施打莫德納疫苗，據會議紀錄顯示，多數個案本身有心血管疾病等慢性病史，經專家審議，全數不予救濟。4名死亡個案因同意病理解剖，給予喪葬補助30萬元。

這次不予救濟的預防接種受害救濟案中，有一起接種莫德納疫苗後發生流產事件，本案經審議，個案於懷孕第16週接種莫德納疫苗，25天後發生流產，根據現有醫學實證文獻顯示，接種莫德納疫苗不會增加流產、胎兒異常或新生兒死亡風險。所以個案流產與接種莫德納疫苗無關，不予救濟。（編輯：張雅淨）1101129

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