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邱偲琹打電話爆哭訴心事　師姐林依晨「開導方式」超療癒

▲石知田（左）、邱偲琹在《如果花知道》探討「斷捨離」議題。（圖／衛視）
▲石知田（左）、邱偲琹在《如果花知道》探討「斷捨離」議題。（圖／衛視）

記者羅凌筠/台北報導

2021-11-29 22:09:21

石知田、邱偲琹今（29）日與媒體分享《如果花知道》拍攝甘苦，劇中探討「斷捨離」議題，邱偲琹拍了這部戲後，勇敢斷捨離掉假面閨密，她透露因為求學期人緣不好，內心容易因小事糾結，像是友情、親情、演戲沒演好，都是煩惱來源，師姐林依晨是開導她的對象之一，「我有一次打給她大哭，她帶我在家做瑜伽、煮小東西給我吃，像是手捏肉餡餅，搭配味噌湯和水果，非常養生。」

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▲邱偲琹在林依晨家做瑜伽、吃餡餅療癒身心。（圖／衛視）
▲邱偲琹在林依晨家做瑜伽、吃餡餅療癒身心。（圖／衛視）
邱偲琹飾演直播主，常常得自言自語，有時候一次就是4頁劇本，連續快10分鐘，邱偲琹自覺還滿適合跟網友聊天的，所以飾演直播主對她來說不難，反而是要對張睿家耍花癡，「袁湘琴式」浮誇演法有難度，因為私下自己面對喜歡的對象時，反而是屬於偷偷觀察風格。為了加強角色說服力，還去搜尋「少女心」、看韓劇，努力增加劇中自己的粉紅泡泡。 

▲石知田每年花5000元算命。（圖／衛視）
▲石知田每年花5000元算命。（圖／衛視）
石知田飾演恆星百合花精靈，要穿上白色膝上襪、夾假睫毛，讓他覺得自己好像高中女生，在等戲時翹腳露出腿毛，總會引來路人注目多看兩眼。他的角色擁有神奇魔法，有催眠、回溯時間等能力，尤其是任意門這個能力讓石知田好羨慕，因為疫情關係，讓他超想擁有任意門想去哪就去哪，既可偷懶又可省錢，訪問當下的他最想離開後直接到火鍋店大啖美食，被現場媒體笑說有夠實際，但隨後也提到可以的話，最想門一打開就到金字塔。 

石知田自己相信神祕力量，每年都會嘗試不管是道教或是塔羅牌等算命方式。至於會花多少錢去算命或是神祕體驗，石知田目前自己每年平均大概就是花5000元左右，而這些累積的過程，讓他對於恆星百合花精靈這個角色有更多具體的想像，也因為自己一直對神祕力量採取開放態度，加上自己的興趣，他會去讀佛洛伊德等心理書籍，最終發現神祕力量其實是奠基在理性的學科基礎上。

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