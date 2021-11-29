老年憂鬱、失智症？　有可能是巴金森病前兆

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▲巴金森病病友及家屬常出現情緒障礙或照顧壓力
神經傳導物質分泌減少，引發憂鬱、焦慮
台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師蔡睿蘋說，巴金森病廣義分為三型，包括原發型，病因為基因、老化及不明原因引起退化性腦疾病，其中包括年輕型及家族型，占比約七成屬最大宗；次發型為腦中風等腦血管問題、水腦症，或長期暴露殺蟲劑、重金屬環境等；非典型是罹患路易氏體失智症、脊髓小腦萎縮症、多系統退化症等，這類病友藥物治療效果不好。
受到上述因素影響，在腦神經細胞老化過程，代謝退化性蛋白-路易氏體慢慢沉積在腦部等處，在巴金森病病友真正發病前十至二十年，路易氏體逐漸沉積在腦幹，造成正腎上腺素、血清素、多巴胺等神經傳導物質分泌減少，引發不自知的憂鬱、焦慮或失眠等自律神經失調。一旦路易氏體沉積至大腦皮質，即正式發病出現單側肢體僵硬、動作慢、手抖等巴金森病的運動症狀。
▲台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師蔡睿蘋
憂鬱高峰期，多發生在剛確診及疾病後期
蔡睿蘋說，巴金森病病友可能出現不自知的憂鬱症前驅症狀，但憂鬱高峰期仍多發生在剛確診及動作功能變差的疾病後期，此疾病發展階段中，五成病友患有輕度憂鬱症，好發族群為女性、年輕型病友及有憂鬱症家族史等。
巴金森病治療依不同致病原因給予治療，蔡睿蘋說，如多巴胺分泌不足，就用補充多巴胺藥物來治療。當病友出現憂鬱症狀時，則給予不影響巴金森病治療的抗憂鬱藥物為主。
巴金森病病友及家屬常出現情緒障礙或照顧壓力，下列三個摘自「幸福巴士[巴金森‧帕金森病園地]FB社團」成員的案例顯現無疑。
案例一：父親由於肢體僵硬難以行走，容易跌倒，即使想勸父親多做運動、寫字看書，但父親只想坐在沙發看電視，什麼都不想做，不知道怎麼與父親溝通。（張小姐）
案例二：母親半夜睡覺時總是會一直發出「啊啊……」的叫喊聲，問她為什麼叫呢？母親說她是因為睡不著，然而母親半夜的叫喊聲會干擾鄰居作息，請問該怎麼做才能幫助母親。（羅小姐）
案例三：父親自從得到巴金森病後，母親就一直陪伴在身邊照顧，長期以來母親承受生病父親的負面、憂鬱情緒，很擔心母親的心理狀況。（陳小姐）
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資料來源： healthnews.com.tw