賴清德桃園宣講　4大公投環環相扣不亞於選總統

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賴清德指出，大家都已經知道核四是拼裝車，又是老爺車，充滿危險不能重來，這部份應該大家都有共識；至於珍愛藻礁公投，桃園人很清楚，上周總統蔡英文帶著記者去看大潭藻礁，現在全國民眾都知道，第三接收站並沒有蓋在藻礁上面，而是蓋在原來國民黨時代已經填好的23公頃上，剩下的200公頃，民進黨都好好保護著；加上台灣如果沒有如期讓三接如期完工，已經蓋好的大潭天然氣發電站就沒有辦法如期發電，台灣勢必要缺電，希望大家投不同意票，讓天然氣第三接收站能順利完工、順利供電。
另外有關萊豬進口問題，賴清德說，一般人看到公投題目，可能多數都會投贊成票，可是這個公投沒有告知大眾兩件事情，第一是政府已經採取健康安全把關措施，包括根據聯合國所訂出的安全標準，也是當初馬英九執政時開放萊牛的標準，「既然萊牛開放沒有問題，卻說萊豬進口有問題，這個道理應該不成立。」
此外，第二個未告知民眾的是，如果政府把已經開放的政策再度停止，台灣正在與美國進行雙邊貿易協定談判就要停止，同時台灣不接受國際貿易組織的規範，也很難進入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進展協定)，如果台灣無法與美國簽定雙邊貿易協定，我方企業產品要外銷到美國或CPTPP會員國，將面臨高關稅，對台灣企業在國際競爭很不利。
有關公投綁大選議題，賴清德特別提到，當初前立委蔡同榮全力推動社會權利，還到立法院舉行公投絕食，當時包括他和鄭寶清、彭添富也到場參加絕食，好不容易才爭取到，結果現在民眾搞不清楚隨便投甚至沒有投，太可惜了。賴清德表示，因為看到上次公投時的亂象，立院提案跟民進黨黨團一起修法，讓年滿18歲就可以投公投票，同時主張讓公投與選舉分開，結果現在國民黨提案要公投綁大選，為了要省一天的工，造成社會大亂，這樣划不來。