COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

美國衛長WHA特別會議發言　將採措施應對Omicron

▲美國衛生部長貝塞拉以視訊參與世界衛生大會（WHA）特別會議時表示，關於新變異株Omicron，美國將與非洲南部國家合作了解其影響並採措施應對。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國衛生部長貝塞拉以視訊參與世界衛生大會（WHA）特別會議時表示，關於新變異株Omicron，美國將與非洲南部國家合作了解其影響並採措施應對。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-30 09:17:14

（中央社記者唐佩君布魯塞爾29日專電）美國衛生部長貝塞拉今天以視訊參與世界衛生大會（WHA）特別會議時表示，關於國際關注的COVID-19新變異株Omicron，美國將與非洲南部國家合作了解其影響並採措施應對。

我是廣告 請繼續往下閱讀
貝塞拉（Xavier Becerra）今天在WHA特別會議發言指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展迄今一遍又一遍地提醒大家病毒不會輕易消失，全球必須共同行動，特別是國際關注的COVID-19新變異株Omicron。他特別感謝南非政府快速並透明地向全世界報告病毒最新發展。

他指出，美國正在與非洲南部國家衛生官員密切合作，以進一步了解這個新變異株的發展，且為了維護民眾健康，將會迅速地採取措施應對。

此外，今天南非衛生部長法拉（Joe Phaahla）在特別會議上發言時也代表南非及波扎那（Botswana）、納米比亞（Namibia）及辛巴威（Zimbabwe）等因出現Omicron而受到國際旅遊禁令的國家發聲。

法拉表示，非洲相關國家展現出主動監測而及早識別新變異株的能力，這應該得到獎勵而不是懲罰，強烈呼籲國際取消對相關國家的旅行禁令。

在WHA召開特別會議之際，WHO今天警告Omicron很可能在國際間傳播，構成「非常高」的全球風險，且部分地區病例激增可能引發「嚴重後果」。（編輯：林治平）1101129

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
54.47%45.53%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
51.62%48.38%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.41%59.59%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
52.93%47.07%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀