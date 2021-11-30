Google Play 2021年度最佳榜單出爐　16款超好用App必載

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■ 使用者票選年度最佳App
Google Play今年開放使用者投票支持喜愛的應用程式，台灣使用者的票選結果顯示，App需求已從休閒娛樂轉為日常生活，勝出的3個App分別是《水滴發票》、任務管理工具《To-Do List》，以及主打「說書」的《KK書》。
《水滴發票》使用AI技術幫忙對獎，連傳統長長一條的發票也能辨識，甚至是在口袋放到變皺摺的發票。所有消費皆自動記帳分類，可設定預算上線提醒通知，並針對消費紀錄分析，規劃出最適合的花費規劃。除了入選使用者票選年度最佳App，也是Google Play年度最佳生活幫手App。
任務管理工具《To-Do List》幾乎是學生、上班族必備App，尤其在現代忙碌的工作節奏中，可規劃每一天的代辦任務清單。KKBOX旗下今年新推出的《KK書》，用「說書」的方式，讓用戶在15分鐘內快速獲取重要觀點，很吸引沒時間好好讀完一本書的使用者，《KK書》同時也是Google Play年度最佳自我提升App。
■ 年度最佳自我提升App
《AmazingTalker》透過AI篩選師資，提供1對1教學；《KK書》用「說書」方式15分鐘快速獲取重要觀點；《VoiceTube Hero》 導入AI發音分析，即時矯正發音。
■ 年度最佳生活幫手App
《水滴發票》連傳統發票也能辨識對獎，所有消費自動記帳分類；《PhotoRoom》去背功能強大，可裁剪、移動相片上的各種元素，或是更換主體背景。用手機開設網站，透過《Wix》範本能自訂網站、網誌、線上商店等。
■ 年度最具娛樂性App
今年初一度暴紅的語音社群《Clubhouse》，可加入任何聊天室即時線上開講；《著色》匯入或翻拍黑白相片，輕點一下就能上色；《Videoleap Editor by Lightricks》是款簡單易用的影片編輯App。（圖／取自Google Play）
■ 年度最具潛力App
《輕鬆讀‧英語新聞》以CNN授權文章為教材；《時間大冒險》用玩的方式戰勝手機成癮，提高工作效率及專注力。（圖／取自Google Play）