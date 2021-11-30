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Google Play 2021年度最佳榜單出爐　16款超好用App必載

▲台灣Google Play 2021年度最佳榜單揭曉，共有16款應用程式、20款手遊入選。（圖／取自Google Play ）
▲台灣Google Play 2021年度最佳榜單揭曉，共有16款應用程式、20款手遊入選。（圖／取自Google Play ）

記者黃韻文/綜合報導

2021-11-30 00:13:15｜2021-11-30 00:26:59

台灣Google Play 2021年度最佳榜單昨（29）日晚間11點出爐！每逢年底Google Play就會評選應用程式和遊戲，公布該年度最佳App，不僅內容具有指標性，對開發者來說更是莫大肯定。在台灣2021年度最佳榜單中，共有16款應用程式、20款手遊入選，由台灣舞蹈教室開發的跳舞教學程式《Swipe》，獲選年度最佳App；最佳手遊則是9月剛上市的《哈利波特：魔法覺醒》拔得頭籌。

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今年台灣受到本土疫情衝擊，5月19日起全國進入三級警戒，民眾長達2個多月的時間都在家上班上課，促動學習服務的數位革新。被Google Play選為2021年度最佳應用程式的便是跳舞教學App《Swipe》，以街舞為核心，提供多樣化的線上舞蹈課程，可透過左右鏡像、前後視角循環播放，以及「學習魔鏡」疊影等功能互動學習，顛覆過去對於線上學習的想像。

▲跳舞教學應用程式《Swipe》獲選年度最佳App。（圖／取自Google Play）
▲跳舞教學應用程式《Swipe》獲選年度最佳App。（圖／取自Google Play）

■ 使用者票選年度最佳App
Google Play今年開放使用者投票支持喜愛的應用程式，台灣使用者的票選結果顯示，App需求已從休閒娛樂轉為日常生活，勝出的3個App分別是《水滴發票》、任務管理工具《To-Do List》，以及主打「說書」的《KK書》。

《水滴發票》使用AI技術幫忙對獎，連傳統長長一條的發票也能辨識，甚至是在口袋放到變皺摺的發票。所有消費皆自動記帳分類，可設定預算上線提醒通知，並針對消費紀錄分析，規劃出最適合的花費規劃。除了入選使用者票選年度最佳App，也是Google Play年度最佳生活幫手App。

▲《水滴發票》連傳統發票或是皺摺發票都能辨識。（圖／取自Google Play）
▲《水滴發票》連傳統發票或是皺摺發票都能辨識。（圖／取自Google Play）

任務管理工具《To-Do List》幾乎是學生、上班族必備App，尤其在現代忙碌的工作節奏中，可規劃每一天的代辦任務清單。KKBOX旗下今年新推出的《KK書》，用「說書」的方式，讓用戶在15分鐘內快速獲取重要觀點，很吸引沒時間好好讀完一本書的使用者，《KK書》同時也是Google Play年度最佳自我提升App。

▲《To-Do List》及《KK書》紛紛獲選為使用者票選年度最佳App。（圖／取自Google Play）
▲《To-Do List》及《KK書》紛紛獲選為使用者票選年度最佳App。（圖／取自Google Play）

■ 年度最佳自我提升App
《AmazingTalker》透過AI篩選師資，提供1對1教學；《KK書》用「說書」方式15分鐘快速獲取重要觀點；《VoiceTube Hero》 導入AI發音分析，即時矯正發音。

▲年度最佳自我提升App。（圖／取自Google Play）
▲年度最佳自我提升App。（圖／取自Google Play）

■ 年度最佳生活幫手App
《水滴發票》連傳統發票也能辨識對獎，所有消費自動記帳分類；《PhotoRoom》去背功能強大，可裁剪、移動相片上的各種元素，或是更換主體背景。用手機開設網站，透過《Wix》範本能自訂網站、網誌、線上商店等。

▲年度最佳生活幫手App。（圖／取自Google Play）
▲年度最佳生活幫手App。（圖／取自Google Play）

■ 年度最具娛樂性App
今年初一度暴紅的語音社群《Clubhouse》，可加入任何聊天室即時線上開講；《著色》匯入或翻拍黑白相片，輕點一下就能上色；《Videoleap Editor by Lightricks》是款簡單易用的影片編輯App。（圖／取自Google Play）

▲年度最具娛樂性App。（圖／取自Google Play）
▲年度最具娛樂性App。（圖／取自Google Play）

■ 年度最具潛力App
《輕鬆讀‧英語新聞》以CNN授權文章為教材；《時間大冒險》用玩的方式戰勝手機成癮，提高工作效率及專注力。（圖／取自Google Play）

▲年度最具潛力App。（圖／取自Google Play）
▲年度最具潛力App。（圖／取自Google Play）

 

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