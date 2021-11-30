COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Google Play公布2021最佳手遊榜單　台灣玩家最愛這3款

▲Google Play公布台灣2021年度最佳手遊榜單，共20款手遊入選。（圖／取自Google Play）
▲Google Play公布台灣2021年度最佳手遊榜單，共20款手遊入選。（圖／取自Google Play）

記者黃韻文/綜合報導

2021-11-30 00:26:25｜2021-11-30 00:34:06

Google Play 昨（29）日晚間11點公布台灣的「2021 年度最佳榜單」，包含16款應用程式和20款遊戲，在今年的年度最佳遊戲榜單中，由9月剛上市的卡牌遊戲大作《哈利波特：魔法覺醒》拔得頭籌，凸顯版權內容轉化成遊戲的熱門趨勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
獲選「年度最佳遊戲」的《哈利波特：魔法覺醒》，主打歐式手繪風格，具有跨平台、精緻美術、華麗音效等優點，將魔法故事中的想像結合卡牌戰鬥，從斜角巷到學院帽，整款遊戲可說是波特迷的「回憶殺」。

▲《哈利波特：魔法覺醒》獲選年度最佳遊戲，海格帶領玩家在斜角巷準備入學用品的遊戲開頭相當經典。（圖／取自Google Play）
▲《哈利波特：魔法覺醒》獲選年度最佳遊戲，海格帶領玩家在斜角巷準備入學用品的遊戲開頭相當經典。（圖／取自Google Play）

綜觀遊戲榜單，由於疫情之下，實體社交機會大幅減少，緩解壓力的休閒類手遊相對受到歡迎。榜單中如台灣遊戲團隊開發的《麻糬貓收藏》，療癒人心的可愛小貓與簡單直覺的遊戲玩法，精準鎖定玩家的紓壓娛樂需求，奪下台港兩地「年度最佳休閒遊戲」。

由台灣玩家票選出來的年度最受歡迎遊戲榜單，3款遊戲分別是年度最佳遊戲《哈利波特：魔法覺醒》，以及從PC端走到行動裝置上的《英雄聯盟：激鬥峽谷》，直觀的 MOBA 玩法、自動攻擊，經典的英雄角色直擊老玩家們的心，最後還有《Garena Free Fire MAX》。

▲年度最佳對戰遊戲：《天堂2M》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《三國志・戰略版》、《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》、《新仙俠：起源》。（圖／取自Google Play）
▲年度最佳對戰遊戲：《天堂2M》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《三國志・戰略版》、《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》、《新仙俠：起源》。（圖／取自Google Play）

▲共有5款遊戲入選「Google Play年度最具創新力遊戲」。（圖／取自Google Play）

▲共有5款遊戲入選「Google Play年度最具創新力遊戲」。（圖／取自Google Play）

▲「年度最佳休閒遊戲」共有5款，台灣遊戲團隊開發的《麻糬貓收藏》相當療癒人心。（圖／取自Google Play）

▲「年度最佳休閒遊戲」共有5款，台灣遊戲團隊開發的《麻糬貓收藏》相當療癒人心。（圖／取自Google Play）

▲5款Google Play年度最佳獨立製作遊戲，手遊類型五花八門，從動作遊戲到放置類休閒遊戲都有。（圖／取自Google Play）

▲5款Google Play年度最佳獨立製作遊戲，手遊類型五花八門，從動作遊戲到放置類休閒遊戲都有。（圖／取自Google Play）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
55.2%44.8%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
52.39%47.61%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.51%59.49%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
53.79%46.21%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀