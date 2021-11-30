Google Play公布2021最佳手遊榜單 台灣玩家最愛這3款
Google Play 昨（29）日晚間11點公布台灣的「2021 年度最佳榜單」，包含16款應用程式和20款遊戲，在今年的年度最佳遊戲榜單中，由9月剛上市的卡牌遊戲大作《哈利波特：魔法覺醒》拔得頭籌，凸顯版權內容轉化成遊戲的熱門趨勢。
記者黃韻文/綜合報導
2021-11-30 00:26:25｜2021-11-30 00:34:06
獲選「年度最佳遊戲」的《哈利波特：魔法覺醒》，主打歐式手繪風格，具有跨平台、精緻美術、華麗音效等優點，將魔法故事中的想像結合卡牌戰鬥，從斜角巷到學院帽，整款遊戲可說是波特迷的「回憶殺」。
綜觀遊戲榜單，由於疫情之下，實體社交機會大幅減少，緩解壓力的休閒類手遊相對受到歡迎。榜單中如台灣遊戲團隊開發的《麻糬貓收藏》，療癒人心的可愛小貓與簡單直覺的遊戲玩法，精準鎖定玩家的紓壓娛樂需求，奪下台港兩地「年度最佳休閒遊戲」。
由台灣玩家票選出來的年度最受歡迎遊戲榜單，3款遊戲分別是年度最佳遊戲《哈利波特：魔法覺醒》，以及從PC端走到行動裝置上的《英雄聯盟：激鬥峽谷》，直觀的 MOBA 玩法、自動攻擊，經典的英雄角色直擊老玩家們的心，最後還有《Garena Free Fire MAX》。