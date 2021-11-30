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BNT和莫德納著手研發新疫苗！蘇格蘭疑現Omicron社區傳播

▲英國已出現逾10起Omicron確診，蘇格蘭疑似有社區傳播的情況。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國已出現逾10起Omicron確診，蘇格蘭疑似有社區傳播的情況。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-30 06:20:41

新冠最新變種病毒Omicron引發全球恐慌，現有疫苗的效力一再被拿出來討論，美國知名藥廠莫德納(Moderna)、德國生技公司BioNTech皆表示，已著手研發針對Omicron的新疫苗，有信心能快速應對新變種帶來的威脅。與此同時，傳出Omicron確診或疑似病例的國家或地區越來越多，蘇格蘭甚至可能已出現社區傳播。

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綜合《天空新聞》等英媒報導，截至發稿時間為止，英國已有11例Omicron確診，英國29日通報的8起相關病例中，有6起是在蘇格蘭出現，另外2例則是在倫敦。

蘇格蘭首席大臣尼古拉·斯特金(Nicola Sturgeon)表示，目前已知的病例中，有部分患者近期並沒有前往非洲南部，或是與有相關旅遊史的人接觸的紀錄，表明蘇格蘭可能已經存在Omicron的社區傳播。

斯特金並指出，雖然目前還沒有證據表明確實有社區傳播發生，但若屬實，無疑是自新冠大流行以來，另一項最具挑戰性的疫情發展。

Omicron來襲，蘇格蘭政府已呼籲雇主盡可能讓員工在家工作，並要求完全接種疫苗者，需在抵達當地2天內進行PCR檢測並自我隔離，直至收到陰性結果。

針對Omicron，德國BNT昨(29)表示，已開始研發一款新疫苗，估計2週內可獲得實驗數據，包含確認Omicron是否為逃逸變異株，以及如何對BNT疫苗進行調整。美國莫德納醫學總監柏頓(Paul Burton)則是在28日接受《英國廣播公司》(BBC)採訪時透露，未來數週應可得知現有疫苗對Omicron的保護力，若有必要，莫德納也有能力迅速採取行動，新疫苗最快有望於明年初推出。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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