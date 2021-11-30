BNT和莫德納著手研發新疫苗！蘇格蘭疑現Omicron社區傳播

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蘇格蘭首席大臣尼古拉·斯特金(Nicola Sturgeon)表示，目前已知的病例中，有部分患者近期並沒有前往非洲南部，或是與有相關旅遊史的人接觸的紀錄，表明蘇格蘭可能已經存在Omicron的社區傳播。
斯特金並指出，雖然目前還沒有證據表明確實有社區傳播發生，但若屬實，無疑是自新冠大流行以來，另一項最具挑戰性的疫情發展。
Omicron來襲，蘇格蘭政府已呼籲雇主盡可能讓員工在家工作，並要求完全接種疫苗者，需在抵達當地2天內進行PCR檢測並自我隔離，直至收到陰性結果。
針對Omicron，德國BNT昨(29)表示，已開始研發一款新疫苗，估計2週內可獲得實驗數據，包含確認Omicron是否為逃逸變異株，以及如何對BNT疫苗進行調整。美國莫德納醫學總監柏頓(Paul Burton)則是在28日接受《英國廣播公司》(BBC)採訪時透露，未來數週應可得知現有疫苗對Omicron的保護力，若有必要，莫德納也有能力迅速採取行動，新疫苗最快有望於明年初推出。
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