基隆市府編650萬元委外經營豎梯　議會刪減剩1元

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市議員王醒之說，豎梯完成後，它到底是商業空間，還是文化公共空間？應該要招商經營，還是市府要花錢委外辦理？如果已準備提促進民間參與公共建設案，結果如何也還不知道，在這種情況下就編列650萬元，委辦給單一廠商規劃空間，有點說不過去。他認為這筆預算應保留科目，但刪除到只剩1元，等到促參可行性評估確認後，再提追加減預算。
市議員陳薇仲表示，豎梯如果是商業空間，從市府提供的說明中看不出商業空間有多少，商業空間為何不能做促參？如果是公共造產，就是搭電梯不用錢像是公園的設施，這筆預算也不該編列在文化局，豎梯作為全新的空間，本來就不該由文化局主管，應該全數刪除。
經議員發言過後，基隆市議會議長蔡旺璉裁示，這筆預算刪減649萬9999元。
市府文化局長陳靜萍向中央社記者表示，前階段曾評估促參案，但因商業營運空間只有50坪，因此計畫改以策展並結合文創商品，讓前來參觀的遊客可以選購，不僅能促進商機，也讓文創品有展示空間，才會編列這筆預算。文化局會尊重議會決議再討論這處空間未來如何運作，仔細評估後再決定是否提出追加減預算。
林右昌10月間召開記者會說明，豎梯設計理念來自於橋式起重機，高度約50公尺，搭乘電梯即可至上方空橋。上層及下層皆充分利用，上方棧橋不但可通往中正公園，還可欣賞基隆海景，下方規劃商店、咖啡廳進駐，旅遊機能十分充實，可說是將山、海、城串聯，也讓義二路商圈和中正公園形成觀光長廊，預計將吸引許多遊客來到基隆豎梯，感受新視野。（編輯：李錫璋）1101129