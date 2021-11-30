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捷克新總理費亞拉友台　可望重拾價值外交

▲捷克總理費亞拉領導的新政府12月即將上路，從他過去對西方價值的堅持和對台友好的立場來看，捷克未來可望扭轉總統齊曼的親中政策。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲捷克總理費亞拉領導的新政府12月即將上路，從他過去對西方價值的堅持和對台友好的立場來看，捷克未來可望扭轉總統齊曼的親中政策。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-30 09:20:59

（中央社記者林育立柏林29日專電）捷克總理費亞拉領導的新政府12月即將上路，從他過去對西方價值的堅持和對台友好的立場來看，捷克未來可望扭轉總統齊曼的親中政策，重拾價值外交路線，積極與台灣來往。

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捷克10月9日舉行眾議院大選，齊曼（Miloš Zeman）昨天任命勝選的人民民主黨（ODS）黨魁費亞拉出任新總理。未來幾天，齊曼將與每一位準閣員交談，如果過程順利，新政府可望在12月中上路。

2016年，齊曼邀請中華人民共和國主席習近平訪問布拉格，開啟捷克與中國關係的蜜月期，不過齊曼也因親中立場備受批評。在野黨領袖費亞拉多次批評齊曼對中國太軟弱，認為捷克如果不能堅持價值，最後不僅將失去西方盟邦，也得不到北京的尊重。

2020年9月，同屬人民民主黨的參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）率團訪問台灣，引發北京強烈抗議，費亞拉馬上站出來支持維特齊，說「捷克是自由的國家，不容許別人告訴參院議長要見誰」、「沒必要對中國屈膝」，強調維特齊訪台才能捍衛捷克的主權、尊嚴和價值。

費亞拉還在推特（Twitter）貼文，感謝台灣捐贈口罩生產線。他對台灣態度友好，原本規劃去年訪問台灣，但由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而未成行。

人民民主黨等5個在野黨在10月大選拿下過半席次，選後一個月在聯合執政協議中表示，新政府將重拾前總統哈維爾（Václav Havel）以人權價值為導向的外交，加強對美國關係，帶領捷克回到西方，扭轉總統齊曼親中、俄和反美、反對歐洲聯盟（EU）統合深化的路線。

捷克新政府在這份施政藍圖中還檢討對俄、中的關係，考慮擴大與台灣、南韓等亞太國家的來往。

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）研究員葉飛立（Filip Jirouš）接受中央社記者訪問時表示，在新政府眼中，中國的威脅大於機會，他預期捷克未來會強化與台灣的關係。

不過，政府對中國態度轉為強硬，可能與親中的齊曼發生衝突，葉飛立分析，前總理巴比斯（Andrej Babiš）領導的是少數政府，對總統相對依賴，相較之下費亞拉領導的聯合政府擁有穩定的多數席位，足以不顧齊曼調整外交政策。（編輯：郭中翰）1101130

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