蘇州凶宅試睡有效？直播吸萬人觀看　二拍500萬台幣成交

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在本月9日，也就是首次拍賣的前一天，法官和試睡員一起赴該凶宅，開啟試睡直播，為了向潛在買主證實「凶宅不凶」，直播期間內線上觀看人數不斷增加，最多時曾達到4.1萬。
法官提到，這種特殊房屋的交易容易有糾紛，司法拍賣秉承公開、公平、公正的原則，明確告知房產的詳細情況、評估報告、周邊情況和存在的瑕疵，充分保障買家的知情權；而該座房產空間配置良好，有2間臥房、客廳、餐廳、廚房以及採光佳的陽台，適合預算有限又想在蘇州安頓的民眾，且起拍價比市價低不少，用於投資也相對適合。
報導指出，該房產本月10日至11日在司法平台進行首次拍賣，起拍價為120萬元人民幣（約新台幣520萬），相當於市價約2/3，可惜當時無人參與競標。後來於28日進行第2次拍賣，起拍價降至96萬元人民幣（約新台幣417萬），直到隔天上午終於有人開始出價，報名人數也增加，最終在經過16次延時競價後成交。
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