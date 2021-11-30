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蘇州凶宅試睡有效？直播吸萬人觀看　二拍500萬台幣成交

▲江蘇蘇州一處「凶宅」先前曾被法院拿來舉行試睡直播，引起熱議，該座房產於29日的二拍中成交。（圖／翻攝自微博）
▲江蘇蘇州一處「凶宅」先前曾被法院拿來舉行試睡直播，引起熱議，該座房產於29日的二拍中成交。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-30 08:25:08

江蘇蘇州一處凶宅，本月進行拍賣，一拍時雖然未能成交，但二拍時則以人民幣128.5萬元（折合新台幣約558萬）成交。值得一提的是在拍賣前，法院還曾特別舉辦了24小時的試睡直播，確保凶宅能住，引發熱議。

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綜合中媒報導，這處位於蘇州吳江區的房產，因前任屋主積欠賭債，無力償還，最終於屋內燒炭身亡，作為遺產的一部分，該房屋由屋主的妻小繼承。後來債主起訴到法院，要求繼承人在繼承遺產的範圍內承擔責任，判決生效後案件進入執行程序，該房產便作為遺產中重要的部分來進行拍賣。

在本月9日，也就是首次拍賣的前一天，法官和試睡員一起赴該凶宅，開啟試睡直播，為了向潛在買主證實「凶宅不凶」，直播期間內線上觀看人數不斷增加，最多時曾達到4.1萬。

法官提到，這種特殊房屋的交易容易有糾紛，司法拍賣秉承公開、公平、公正的原則，明確告知房產的詳細情況、評估報告、周邊情況和存在的瑕疵，充分保障買家的知情權；而該座房產空間配置良好，有2間臥房、客廳、餐廳、廚房以及採光佳的陽台，適合預算有限又想在蘇州安頓的民眾，且起拍價比市價低不少，用於投資也相對適合。

報導指出，該房產本月10日至11日在司法平台進行首次拍賣，起拍價為120萬元人民幣（約新台幣520萬），相當於市價約2/3，可惜當時無人參與競標。後來於28日進行第2次拍賣，起拍價降至96萬元人民幣（約新台幣417萬），直到隔天上午終於有人開始出價，報名人數也增加，最終在經過16次延時競價後成交。

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