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高嘉瑜驚傳遭家暴　事發後「首度露面」影像曝光

▲高嘉瑜驚傳遭家暴，按時間點來看，她17日參與「新聞面對面」節目錄製是家暴後首次公開露面。（圖／翻攝自「新聞面對面」YouTube頻道）
▲高嘉瑜驚傳遭家暴，按時間點來看，她17日參與「新聞面對面」節目錄製是家暴後首次公開露面。（圖／翻攝自「新聞面對面」YouTube頻道）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 08:42:19｜2021-11-30 10:07:43

有「港湖女神」之稱的台北市民進黨立委高嘉瑜，對個人感情生活一向低調，但最新卻傳出遭到男友林秉樞家暴，已經前往驗傷。而高嘉瑜事發後首度公開露面，則是在17日參與「新聞面對面」的節目錄影，當時現場來賓只有高嘉瑜戴口罩，疑似是想要遮蓋瘀傷痕跡。

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根據《鏡週刊》報導，家暴發生在11月11日晚間，高嘉瑜與男友林秉樞前往飯店約會時，遭到林秉樞拳腳相向，身上有多處瘀傷。高嘉瑜沒有第一時間分手，是因擔心親密影片在男方手中。不過《鏡週刊》詢問兩人回應時，林秉樞全盤否認有家暴行為，直呼完全是子虛烏有，也否認握有親密影片。而高嘉瑜則是回應自己在這件事上是受害人，將會公開出面說明。

據了解，高嘉瑜確實有前往醫院驗傷，但傷勢程度以及事情的來龍去脈，仍待她本人出面釐清。

▲當天錄影現場，僅有高嘉瑜一人配戴口罩包緊緊。（圖／翻攝自「新聞面對面」YouTube頻道）
▲當天錄影現場，僅有高嘉瑜一人配戴口罩包緊緊。（圖／翻攝自「新聞面對面」YouTube頻道）
而對照高嘉瑜的行程，從11日遭到家暴後，一直到17日才首度公開露面，去參加「新聞面對面」的節目錄影。不過當時錄影現場，因為來賓間有隔板隔開，全場僅有高嘉瑜一人配戴口罩，疑似是想要遮蓋瘀傷痕跡。

《NOWnews今日新聞》今早致電給高嘉瑜內湖與南港的服務處，但都無人接聽，尚無法獲得最新的回應。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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