爽爽貓聯名TEA TOP 「奴才好了莓」特調手搖攻佔少女心
自南投發跡、以茶飲自產自銷一條龍的品牌TEA TOP第一味，2021年不畏疫情強勢展店31間，今（30）日宣布與人氣插畫角色「爽爽貓」聯名合作，打造夢幻秋冬新品「奴才好了莓」，軟萌爽爽貓可愛的造型，配上特調鮮嫩手搖飲，一舉攻佔貓奴的少女心。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-30 13:52:24
TEA TOP創辦人楊國珍表示，特別挑選形象清新的白色爽爽貓，與自家橘色代表色相互搭配，而且形象親民的爽爽貓相當符合主打客群，品牌更為這次跨界合作，打造爽爽貓特製飲品「奴才好了莓」。
選用高等日月潭紅茶，搭配自製略帶嚼勁的綠茶凍，以及當季台灣草莓，碰撞出酸中帶甜、後韻回甘的草莓系特調飲品，並且與軟萌可愛的爽爽貓推出一系列聯名週邊，除了外帶飲料杯身與封口的限定設計外，還有透明螢光橘色的爽貓提袋、有著立體爽爽貓身影的「環保第一瓶」、帆布年曆、MIT鶯歌陶瓷杯墊等超可愛新作。
更特別的是，TEA TOP攜手爽爽貓推出聖誕套餐，有獨家不鏽鋼冰霸杯、聖誕限定紙杯墊及限定雙杯環保袋，滿滿的爽爽貓就要攻陷你的日常，貓奴粉絲們必須收藏！
根據經濟部統計，去年國內飲料店的營業額高達1,040億元，平均每年成長8.9％，換算下來，平均每人一年在手搖飲上的消費就將近5千元。身為台灣在地業主的TEA TOP，希望透過支持台灣插畫家，可望促成來客成長3倍，預估為淡季增加2成左右業績。楊國珍信心滿滿期許「明年能夠達到50間、2年後展店達200間」表達成為台灣茶飲大品牌的決心。
※【NOWnews 今日新聞
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