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爽爽貓聯名TEA TOP　「奴才好了莓」特調手搖攻佔少女心

▲TEA TOP第一味攜手軟萌爽爽貓打造「奴才好了莓」特調手搖飲，搭配滿滿週邊，貓奴必收！（圖／記者蕭涵云攝）
▲TEA TOP第一味攜手軟萌爽爽貓打造「奴才好了莓」特調手搖飲，搭配滿滿週邊，貓奴必收！（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-30 13:52:24

自南投發跡、以茶飲自產自銷一條龍的品牌TEA TOP第一味，2021年不畏疫情強勢展店31間，今（30）日宣布與人氣插畫角色「爽爽貓」聯名合作，打造夢幻秋冬新品「奴才好了莓」，軟萌爽爽貓可愛的造型，配上特調鮮嫩手搖飲，一舉攻佔貓奴的少女心。

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▲軟萌可愛的爽爽貓來襲！最新聯名TEA TOP週邊商品曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲軟萌可愛的爽爽貓來襲！最新聯名TEA TOP週邊商品曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
TEA TOP創辦人楊國珍表示，特別挑選形象清新的白色爽爽貓，與自家橘色代表色相互搭配，而且形象親民的爽爽貓相當符合主打客群，品牌更為這次跨界合作，打造爽爽貓特製飲品「奴才好了莓」。

▲「奴才好了莓」特調手搖飲口感豐富，有滿滿綠茶凍和草莓在裡面。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「奴才好了莓」特調手搖飲口感豐富，有滿滿綠茶凍和草莓在裡面。（圖／記者蕭涵云攝）
選用高等日月潭紅茶，搭配自製略帶嚼勁的綠茶凍，以及當季台灣草莓，碰撞出酸中帶甜、後韻回甘的草莓系特調飲品，並且與軟萌可愛的爽爽貓推出一系列聯名週邊，除了外帶飲料杯身與封口的限定設計外，還有透明螢光橘色的爽貓提袋、有著立體爽爽貓身影的「環保第一瓶」、帆布年曆、MIT鶯歌陶瓷杯墊等超可愛新作。

▲獨家聯名週邊的搶眼配色好吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲獨家聯名週邊的搶眼配色好吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）
更特別的是，TEA TOP攜手爽爽貓推出聖誕套餐，有獨家不鏽鋼冰霸杯、聖誕限定紙杯墊及限定雙杯環保袋，滿滿的爽爽貓就要攻陷你的日常，貓奴粉絲們必須收藏！

▲環保第一杯上頭可是有立體的爽爽貓造型喔。（圖／記者蕭涵云攝）
▲環保第一杯上頭可是有立體的爽爽貓造型喔。（圖／記者蕭涵云攝）
根據經濟部統計，去年國內飲料店的營業額高達1,040億元，平均每年成長8.9％，換算下來，平均每人一年在手搖飲上的消費就將近5千元。身為台灣在地業主的TEA TOP，希望透過支持台灣插畫家，可望促成來客成長3倍，預估為淡季增加2成左右業績。楊國珍信心滿滿期許「明年能夠達到50間、2年後展店達200間」表達成為台灣茶飲大品牌的決心。

▲搶先曝光聖誕禮盒！帥氣的不鏽鋼鋼冰霸杯貓奴必收。（圖／記者蕭涵云攝）
▲搶先曝光聖誕禮盒！帥氣的不鏽鋼鋼冰霸杯貓奴必收。（圖／記者蕭涵云攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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