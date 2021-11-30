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高嘉瑜傳遭家暴　游淑慧感嘆「有些痴或癡」：要保護自己

▲民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友家暴。(圖／記者呂炯昌攝，資料照片)
▲民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友家暴。(圖／記者呂炯昌攝，資料照片)

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 09:14:31｜2021-11-30 10:07:23

有「港湖女神」之稱的台北市民進黨立委高嘉瑜，驚傳遭男友林秉樞家暴，不僅拳腳相向還限制其行動，消息引發外界高度關注。對此，曾與高嘉瑜在台北市議會擔任同事的議員游淑慧，一早在臉書發文感慨女生遇到感情，「難免有些痴或癡，保護好自己才是最重要的」，雖未直接點名，但仍掀起討論。

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根據《鏡週刊》報導，家暴發生在11月11日晚間，高嘉瑜與男友林秉樞前往飯店約會時，遭到林秉樞拳腳相向，身上有多處瘀傷，還被林秉樞限制行動。高嘉瑜沒有第一時間分手，是因擔心親密影片在男方手中。不過《鏡週刊》詢問兩人回應時，林秉樞全盤否認有家暴行為，直呼完全是子虛烏有，也否認握有親密影片。而高嘉瑜則是回應自己在這件事上是受害人，將會公開出面說明。

而游淑慧一早在臉書發文表示，「獨立幹練的女生遇到感情時，有時仍難免有些痴或癡。保護好自己才是最重要的，我們努力工作是為了快樂生活」。文末還用英文補充，「It's not selfish to love yourself, take care of yourself, and to make your happiness a priority.It's necessary.」

▲游淑慧發文全文。（圖／翻攝自游淑慧臉書）
▲游淑慧發文全文。（圖／翻攝自游淑慧臉書）
整篇文章雖然未提到高嘉瑜，但在如此恰好的時間點，不免讓人產生聯想。網友也紛紛在底下留言回覆說，「知道您在說誰，也請淑慧議員多注意安全」、「雖然不同黨，但同為女人，還是蠻心疼她」、「現在恐怖情人多，自己小心了」。

《NOWnews今日新聞》今早致電給高嘉瑜內湖與南港的服務處，但都無人接聽，尚無法獲得最新的回應。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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