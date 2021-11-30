高嘉瑜傳遭家暴　游淑慧感嘆「有些痴或癡」：要保護自己

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而游淑慧一早在臉書發文表示，「獨立幹練的女生遇到感情時，有時仍難免有些痴或癡。保護好自己才是最重要的，我們努力工作是為了快樂生活」。文末還用英文補充，「It's not selfish to love yourself, take care of yourself, and to make your happiness a priority.It's necessary.」
整篇文章雖然未提到高嘉瑜，但在如此恰好的時間點，不免讓人產生聯想。網友也紛紛在底下留言回覆說，「知道您在說誰，也請淑慧議員多注意安全」、「雖然不同黨，但同為女人，還是蠻心疼她」、「現在恐怖情人多，自己小心了」。
《NOWnews今日新聞》今早致電給高嘉瑜內湖與南港的服務處，但都無人接聽，尚無法獲得最新的回應。（編輯：倪浩軒）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110