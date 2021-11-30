8大手搖飲新品優惠曝　草莓季來襲！降溫喝黑糖抹茶暖胃

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呼叫草莓控！鮮茶道打造秋冬粉紅製造機，主打雪藏鮮甜草莓，加上草莓醬、煉乳打成「煉奶草莓雪沙」浮誇又夢幻。另外還有以鮮奶打製的香濃「草莓歐蕾」、再淋上以鮮奶芝士絕佳比例調配而成的綿密「草莓奶蓋」，三款莓果新品還費工以草莓切片點綴，迷人的粉嫩風格絕對擄獲少女心！
清原則在12月推出喝的聖誕樹！「莓好聖誕」以招牌芋泥為底，放入草莓、抹茶、小芋圓、西米露等豐富配料，將繽紛聖誕氣氛刷在杯子內層，視覺效果十足的新品限定開賣中！定價NT$85元，莓好價NT$75元，售完為止。
自2019年主打「草莓今日採今日吃」的大苑子，精選鮮嫩草莓打造的人氣飲品冬季強勢回歸，「莓好時光」使用許慶良鮮乳加上新鮮草莓調製，香濃滑順吸得到新鮮果肉。「莓好花漾」以新鮮草莓加上香醇爽口的青茶，吃得到QQ愛玉和整顆新鮮草莓。
貢茶找來KAKAO FRIENDS獨家聯名超萌新品，繼暖男Ryan設計款後，人氣主角Apeach也加入陣容，加入新口味水果珍珠的「水蜜桃寶石冰鑽」、「百香水蜜桃寶石果茶」與「莎莎奶蓋水蜜桃寶石」三款夢幻手搖飲上市！蜜桃香甜的氣味搭配最新限量聯名商品，環保杯帶、手提袋、隨行杯等週邊商品，萌翻少女心。
熱飲控還可選擇貢茶的「暖呼呼黑糖熱飲系列」，獨特黑糖香搭配烏龍茶與酸甜檸檬檸檬作為基底，是甜而不膩的成熟大人風味。
蔦日子則一口氣推出9款新熱飲，主打每日新鮮熬煮的爆打生薑系列，暖暖喝下肚身子熱呼呼。選用法國生巧克力及芝士打造的浮雲可可厚乳茶，還有日本鮮抹茶搭配小農鮮乳的溫潤系手搖飲，都是必喝重點。即日起至12/31日，推出冬熱飲第二杯8折優惠，而且9款熱飲可以混搭購買喔。（取低價杯做折扣，每人一次限購1組2杯）。
有別於常見的阿薩姆與大吉嶺，春芳號主打來自印度南部泰米爾納德邦，藍山上的尼爾吉爾茶葉，明亮淺紅的茶湯色澤調製成奶茶後，口感低調帶有「Nilgiri aroma」特殊香氣，搭配聖誕限定「紅綠杯」溫馨登場。
加入春芳號LINE會員12月份可享到店購買桂花奶茶、桂花烏龍奶2杯88折優惠，春芳號更於「雙12」推出加碼優惠，凡於12/6～12/19到店購買任意飲品1杯，即可以12元優惠價，加購限量「尼爾吉爾奶茶」1杯喔。
春陽茶事則在外送平台foodpanda上推出限定優惠，連續30天祭出全品項8折活動！12月1日至12月30日不需輸入優惠碼，單筆訂單滿200元即可享8折，熱銷人氣飲品「檸檬蜜烏龍」、「冬瓜檸檬粉條」，及滿料系新品「福滿鮮奶茶」，通通都能用銅板價喝個過癮。（foodpanda平台外送限定。本活動不與其他優惠合併使用。）
以台灣眷村傳統茶飲為主打的萬波島嶼紅茶，則悄悄推出秋冬滋補溫和的桂圓系限定新口味，以康堤紅茶搭配奶精和鮮奶兩種選擇，清香又溫暖。