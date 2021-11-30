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美股反彈！台股跟著漲　早盤漲逾200點、台積電重回600元

▲台北股市今（30）日開盤後也大漲逾200點，來到17535點。權值股台積電早盤漲7元，重回600元。聯電漲幅也有3.8%、聯發科也漲3%。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（30）日開盤後也大漲逾200點，來到17535點。權值股台積電早盤漲7元，重回600元。聯電漲幅也有3.8%、聯發科也漲3%。（示意圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2021-11-30 09:29:10｜2021-11-30 09:30:52

新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，但美國總統拜登表示，對抗變種病毒的計畫不包括封鎖，使美股反彈，道瓊指數昨（29）日收漲236.6點。而台北股市今（30）日開盤後也大漲逾200點，來到17535點。權值股台積電早盤漲7元，重回600元。聯電漲幅有3.8%、聯發科也漲3%。

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美股道瓊工業指數29日上漲236.6點，或0.68%，收35,135.94點；標普500指數上漲60.65點，或1.32%，收4,655.27點；那斯達克綜合指數上漲291.18點，或1.88%，收15,782.83點；費城半導體指數上漲153.40 點，或4.08%，收3,911.54點。

台北股市今日開盤後大漲逾200點，來到17535點。其中，權值股晶圓雙雄表現搶眼，台積電早盤重回600元，漲幅1%以上。聯電漲3.6%，來到64.6元。聯發科漲2%，來到1050元。世界先進、力積電也漲2.3%與2.7%，來到153元與75.7元。其他，南亞科、旺宏、國巨、日月光漲幅都有1到2%。

而盤面上搶眼的還有元宇宙，宏達電漲4.8%、威盛漲6%左右，位速漲8%。低軌衛星華通、穩茂、台揚、同欣電、康舒漲1到3%，昇達科則漲5%。至於航運股長榮、陽明與萬海，分別漲3%、2.7%與1.6%。長榮航與華航也反彈，漲幅4.6%與5.5%，來到24.95元與26.1元。

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