我是廣告 請繼續往下閱讀
不只乾澀，流淚更要注意是乾眼疾病拉警報！
乾眼疾病的成因，除了用眼過度、長時間使用3C產品外，環境也是重要因素之一；入冬後天氣濕冷，許多人開始使用電暖爐、除濕機，維持室內暖和與低濕度的乾燥環境，但眼睛表面的水分也會隨之減少，造成眼睛異常視線模糊與疲勞。
除了眼睛乾澀，不少民眾在秋冬交替時節，眼睛容易不斷流淚，陳宜信醫師提醒，除了過敏外，流淚不止還可能是乾眼疾病的警訊！當眼睛表面缺水，淚腺會自主分泌淚液以維持表面的濕潤，所以當眼睛頻繁不自覺流淚時，有可能是淚膜保護層已被破壞，而造成溢淚的現象，若不妥善處理、或用手揉，不僅症狀惡化，還會造成眼角膜破皮！千萬不能大意！
乾眼疾病症狀百百種，問題不一定是缺水！
主要是你的淚膜是否穩定！
一杯水長期暴露空氣中容易蒸發，相對的眼睛中的水分也是！覆蓋在眼睛表面的淚膜，位於眼表面最外層，由脂質層、水層、黏液層組成，扮演著保護、防止水分流失的角色。淚膜的穩定可以維持眼睛油脂、水分的穩定度，所以乾眼疾病要主要的治療方式不僅是補水，更重要的是讓淚膜維持穩定，才能有效的根治乾眼疾病。
面對因環境、氣候所造成的眼睛不適，正常規律作息、減少使用3C產品外，更重要的是正確治療方式，任何的眼睛不適，除了儘速就醫外，平時的眼睛保養也是非常重要，選擇含鎖水因子的人工淚液，養成固定使用頻率，就是保護眼睛的好方法之一。
眼藥水涼感、人工淚液無感？
怎麼選，治療乾眼疾病才有感？
大部分人眼睛不適時，第一時間都會想到使用開架式眼藥水去緩解，大多都是因為眼藥水的涼感成分，可以在短時間內減緩眼睛的疲勞感或是血絲，反而對人工淚液感到無感，且害怕過度使用反而抑制了淚水分泌。
雖然開架式眼藥水可以暫時緩解眼睛的不適，但這類型產品部分含有血管收縮劑，長期使用下來，反而會造成淚膜破壞，陳宜信醫師也提醒：「乾眼疾病的治療首要是鎖水及補水，修復淚膜表層。」但開架式眼藥水通常無補水功能，對於乾眼疾病的治療並無太大幫助，只能短暫緩解不適感。
至於針對人工淚液與抑制淚水分泌一說，陳宜信醫師鄭重表示：「完全無關聯！」人工淚液主要的功能是補水及鎖水，同時修復眼睛表面的細胞讓淚膜穩定、延長淚水停留時間；淚水分泌與否則與眨眼頻率以及乾燥環境與是否完整有關，眨眼時，淚腺受到刺激，就會自然的排出淚水，若眨眼不完整或是其他外力因素影響，則會使淚水分泌受限，並不會因為使用人工淚液而有所差別。
乾眼疾病預防就像呵護植物生長，
鎖水比補水鎖更重要，從日常習慣下手才能永保眼表健康
近年來，由於生活型態的轉變，乾眼疾病年齡層下降也成為現代人文明病之一，陳宜信醫師也分享自己於臨床上的發現，許多病患可能因為對於乾眼疾病的症狀不瞭解或是本身對於不適的敏感度較低，而延誤治療，導致發現時已經進入乾眼疾病中期。
乾眼疾病症狀，每個人都不同，難以在第一時間判斷，所以日常保養就更為重要，平時維持正常生活作息外，陳醫師也建議長時間看電腦、佩戴隱形眼鏡者可以隨身攜帶人工淚液作為隨時補充以維持淚膜穩定，或是下班後搭配眼部熱敷、都能夠預防乾澀不適！除此之外，添加鎖水因子的人工淚液能夠延長淚水在眼表面停留的時間，同時達到「鎖水」、「補水」、「安全」三項保護，讓眼睛水亮一整天。
眼睛保健就像是陪伴植物生長一樣，長期乾燥或是短時間注入大量水分都會造成反效果，唯有養成好的生活習慣、固定使用人工淚液，讓鎖水、補水雙管齊下，維持淚膜穩定，糊矇感遠離，再也不要讓視線模糊成為日常習慣。
知名親子眼科 陳宜信 院長
【醫師簡歷】
親子眼科 院長
約翰霍普金斯大學 博士
曾任：
約翰霍普金斯醫學中心 研究員
林口長庚紀念醫院 醫師
新光吳火獅紀念醫院 醫師
資料來源：健康醫療網 冬季變身糊朦族？乾澀睜不開眼 破解你想像不到的乾眼秘辛
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊