我是廣告 請繼續往下閱讀
社會大眾常認為試管嬰兒未經自然競爭，容易導致新生兒早產或是產生諸多後遺症，台北知名中西醫整合生殖醫療機構執行長翁紹評醫師說明，試管嬰兒與自然妊娠主要區別是受精過程不同，其他地方無顯著差異，這印象主要是進行試管的夫妻一般都有高齡、免疫性不孕、家族遺傳等問題，一般試管技術只能幫助懷孕，但無法根本預防胎嬰健康風險。
翁醫師提出三大關鍵能將試管活產率提升至比評鑑標準高出一倍。關鍵一：中西醫各善其職合作「科學化精準備孕」，針對精卵問題一一排除，有效提升精卵品質；關鍵二：通過國際認證高規實驗室，在不傷害胚胎的狀況下完整進行胚胎著床前基因診斷(PGD/PGT-M)等檢測，為胚胎健康把關；關鍵三：妊娠期間持續進行風險管控，即時調整用藥或安排檢查，讓準媽媽安心順產。
胎嬰健康風險檢核表 提升準爸媽風險意識避免憾事發生
妊娠風險管理近年在婦科醫學中已相當普及，翁紹評醫師與楊晨醫師從生殖醫學角度出發，把風險預防概念延展至胚胎著床前與出生後嬰幼兒照護，提出「胎嬰健康風險管理」新觀念，並推出「胎嬰健康風險檢核表」，讓父母具備風險意識，提升順產機率。翁紹評醫師分享，之前有一個好孕案例，張媽媽高齡43歲體重偏高73公斤，之前在別處做過試管已植入過3次，只有1次成功，最後發現是空心胎，只能人工流產，來院抽血檢查後發現母體有免疫性不孕問題，加上考慮到高齡會提高胚胎染色體異常，決定植入前進行胚胎著床前染色體篩檢(PGS/PGT-A)，最後只有一顆鑲嵌型胚胎，鑲嵌型胚胎是指胚胎細胞的染色體組成有微細的不完全相同，經討論後，還是有機會植入，不過在懷孕及出生後都要特別注意，張媽媽後續持續服用免疫治療藥物，最終一次植入成功懷孕，接著接受妊娠風險管理，順利生產健康寶寶，出生後仍持續進行兒童成長照護，預防各項風險，讓好孕成家事半功倍。
兒童成長診所全新開幕 守護寶貝關鍵1000天
從聽到心跳那一刻到出生後２歲前是兒童1000天黃金期， 12月1日台北知名中西醫整合生殖醫療機構「兒童成長診所」將盛大開幕，結合基因遺傳與兒童成長兩大專業，落實新兒科觀念。兒童成長診所院長楊晨醫師表示：「在兒童遺傳學的領域，不只看孩子的健康，也會看父母的健康。遺傳基因加上後天習慣決定了孩子的健康狀況，我們從兩方面完整評估，為孩子建議達到最健康狀態的生活方案，我們不希望等到來不及才介入治療，而是搶在關鍵的嬰幼兒時期給予孩子最佳照護。」，不管是過敏體質、長不高、性早熟、或是遺傳疾病，兒童成長診所為寶寶量身建構最佳成長地圖，給孩子不一樣的未來！
附件：胎嬰健康風險檢核表
▲【附件圖片1】胎嬰健康風險檢核表-「備孕期」
▲【附件圖片2】胎嬰健康風險檢核表-「試管嬰兒」
▲【附件圖片3】胎嬰健康風險檢核表-「懷孕期」
▲【附件圖片4】胎嬰健康風險檢核表-「嬰幼兒期」
資料來源：健康醫療網 試管難避免早產？ 「胎嬰健康風險檢核表」四階段自我評估
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊