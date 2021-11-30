向新二代教育網路安全！駭客手法曝

《四方報》報導，隨著新住民及新住民二代在全台灣突破百萬人，各地的新住民課程如雨後春筍般出現。高雄市社會局「鳳山新住民家庭服務中心」今(110)年11月26日，首次為新住民家庭之新二代就讀國中小兒少辦理「孩子們‧網安」網路安全增能系列課程，並且和大樹區統嶺社區發展協會合作宣導資訊，獲得好評。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-30 17:55:00
社會局派出的講師透過線上遊戲、網路資安攻擊模擬實境及消費購物陷阱等，教導學習網路安全的知識，避免觸法或遭詐騙。就讀國一的新二代學員阿裕，在看到講師分享許多網路詐騙的手法後，驚訝地表示：「原來網路有這麼多陷阱，都是來騙取個資做違法的事情，好恐怖，看來不能隨便加不認識的網友！」
另一名學員小璇看到講師使用「虛擬駭客攻擊程式」，破解密碼後竟然可以用手機監控或側錄，嚇得說：「以後不敢一邊上廁所一邊玩手機了啦！」講師也詳細跟孩子們講解下載App前的權限規定，一定要看得非常仔細，也要避免來路不明的程式邀約。
隨著智慧型手機普及，兒少在網上常使用交友軟體、社群及直播等平台，孩子們也會自行拍攝影片上傳網路，而會有易識別的資訊，如校服等，造成個資外洩或網絡消費被詐騙。這次邀請到警察局防治組家防官許棨堤，示範及運用案例說明網路詐騙是如何騙取個資，遊戲的儲值有爭議時要如何處理，辨識網路上的陷阱等。
社會局表示，在網路上遭到攻擊，隨時都在發生，但網路也是現代人每日都會接觸的，尤其兒少對於線上遊戲、網路購物及網路交友運用得更加頻繁，但往往在不自覺中權益受到損害。