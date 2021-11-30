最新民調！重啟核四公投45.9%國人不同意　唯一勝過同意

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另關於反萊豬公投選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，55.9%傾向投同意票，36.5%傾向投不同意票，3.6%尚未決定，1.3%不投票，2.8%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多 19.4 個百分點。
而關於珍愛藻礁公投選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，42.3%傾向投同意票，36.7%傾向投不同意票，8.7%尚未決定，1.8%不投票，10.5%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多 5.6 個百分點。
關於「公投綁大選」選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，47.5%傾向投同意票，41.6%傾向投不同意票，5.3%尚未決定，1.4%不投票，3.9%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多 5.9 個百分點。
至於「重啟核四公投」選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，43.5%投同意票，45.9%投不同意票，5.3%尚未決定，1.4%不投票，3.9%不知道、拒答。換言之，不同意票將比同意票多 2.4 個百分點，成為唯一一個不同意多於同意的公投案。
本次調查訪問期間是2021年11月22至23日二天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。