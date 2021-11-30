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最新民調！重啟核四公投45.9%國人不同意　唯一勝過同意

▲公投說明會日前登場，「重啟核四」正方代表黃士修（右）、反方代表長許永輝激烈交鋒。（圖／中選會提供）
▲公投說明會日前登場，「重啟核四」正方代表黃士修（右）、反方代表長許永輝激烈交鋒。（圖／中選會提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-30 10:10:12｜2021-11-30 10:29:20

四大公投案將於12月18日投票，各界持續關注民意走勢。台灣民意基金會今（30）日公布最新民調，「重啟核四公投」成為唯一一個不同意多於同意的公投案，如果明天投票，20歲以上台灣人中，將有43.5%投同意票，45.9%投不同意票，5.3%尚未決定，1.4%不投票，3.9%不知道、拒答；另三案公投則仍是同意大於不同意。

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台灣民意基金會今日公布以「四大公投、政黨競爭與台灣民主」為主題的最新民調。關於台灣選民對下個月四項公投的心理涉入感，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，62%基本上關心年底四項公投的結果，31%不關心。基金會董事長游盈隆表示，當四項公投進入最後一個月時，台灣選民的心理涉入（psychological involvement）程度也已經跟上公投的腳步，暗示12月18日四項公投的選民投票率不會太低，至少在5成以上。

另關於反萊豬公投選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，55.9%傾向投同意票，36.5%傾向投不同意票，3.6%尚未決定，1.3%不投票，2.8%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多 19.4 個百分點。

而關於珍愛藻礁公投選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，42.3%傾向投同意票，36.7%傾向投不同意票，8.7%尚未決定，1.8%不投票，10.5%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多 5.6 個百分點。

關於「公投綁大選」選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，47.5%傾向投同意票，41.6%傾向投不同意票，5.3%尚未決定，1.4%不投票，3.9%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多 5.9 個百分點。

至於「重啟核四公投」選民投票傾向，最新民意顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中，43.5%投同意票，45.9%投不同意票，5.3%尚未決定，1.4%不投票，3.9%不知道、拒答。換言之，不同意票將比同意票多 2.4 個百分點，成為唯一一個不同意多於同意的公投案。

本次調查訪問期間是2021年11月22至23日二天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
54.45%45.55%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
51.64%48.36%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.41%59.59%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
52.9%47.1%
2021-11-18-2021-12-11
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