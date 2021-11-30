立院三讀通過！大客車4歲以上乘客全須繫安全帶

立法院今（30）日三讀通過修正《道路交通管理處罰條例》第31條，增訂大客車4歲以上乘客全須繫安全帶，違法最高可處6千元罰鍰。同時，針對內輪差釀捲入死亡事件頻傳，也三讀通過裝設「防止捲入裝置」規定，違者最高可處2萬4千元罰鍰。
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-30 10:10:11
蘇花公路於今年3月16日發生遊覽車撞山壁意外，造成嚴重死傷，交通部除加速推動「蘇花安」綜合規劃，預計2030年通車，也持續推動修法增訂4歲以上乘客搭大客車未繫安全帶處罰規定。
根據《道路交通管理處罰條例》第31條，營業大客車駕駛人未依規定繫安全帶者，處駕駛人新台幣2千元。汽車行駛於高速公路或快速道路，大型車乘載4歲以上乘客未依規定繫安全者，處駕駛人3千以上、6千以下罰鍰。但營業大客車、計程車或租賃車輛代雇駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，則處罰乘客。
另《道路交通管理處罰條例18-1條》中規定，除了需要依照規定裝設行車紀錄器、行車視野輔助器系統，也納入防止捲入裝置。汽車未依規定裝設行車紀錄器、行車視野輔助系統或防止捲入裝置者，處汽車所有人新台幣1萬2千以上2萬4千以下罰鍰；若上述設備無法正常運作，行車前未改善仍繼續行車，可處9千以上、1萬8千以下罰鍰；未依照規定保留行車資料可處9千以上1萬2千以下罰鍰。