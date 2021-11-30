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美廉社母公司三商家購掛牌上市　開盤大漲12.89%

▲上市貿易百貨業再添新兵！「美廉社」母公司三商家購今（30）日以每股69元上市正式掛牌上市，為國內首家上市的超市業者。圖為美廉社與foodpanda生鮮雜貨締結盟友關係（圖／美廉社，資料照）
▲上市貿易百貨業再添新兵！「美廉社」母公司三商家購今（30）日以每股69元上市正式掛牌上市，為國內首家上市的超市業者。圖為美廉社與foodpanda生鮮雜貨締結盟友關係（圖／美廉社，資料照）

記者許家禎/台北報導

2021-11-30 10:22:24｜2021-11-30 10:23:59

上市貿易百貨業再添新兵！「美廉社」母公司三商家購今（30）日以每股69元上市正式掛牌上市，為國內首家上市的超市業者，掛牌後上演蜜月行情，開盤後大漲12.89%，股價衝到77.9元。

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三商家購今（30）日以承銷價69元掛牌上市，三商家購2021年前三季營業收入107.77億元，較去年同期成長8.23%，稅後淨利1.44億元，亦較去年同期成長6.04%，雙創同期新高。

三商家購由美廉社領軍，目前全台近800間門市，以鄰近社區250公尺的距離，提供多元商品以及延伸性服務，讓2021年前三季營收及獲利均創下亮眼成績。放眼未來3到5年，三商家購將持續展店，在2023年預計拓點到1,300家門店，未來目標在全台7,761個鄰里間，里與里間都有美廉社可以服務消費者。

2021年第四季起，美廉社開展與蝦皮店到店合作，設立蝦皮店到店示範店，門市正式開啟包裹寄取件服務。因疫情而使網路購物爆發性成長，資策會MIC調查，網購消費選擇超商取貨者高達85.9%，另從網路數據觀察，僅僅兩大超商的超取包裹總量就達3億件以上，可望鎖定取貨人流之「順手買、順便帶」商機。

此外，美廉社跨足數位領域動作不斷，與foodpanda生鮮雜貨締結盟友關係，建立緊密合作，原本單一門市只有線下銷售，透過上線數位平台此舉，成功將原本250公尺服務半徑，打通至半徑3至5公里，讓社區鄰里以及平台消費者都可以隨選、隨訂商品輕鬆到家。線上潛在消費客群實力不容小覷，平均客單比實體門市多上10%漲幅，「美廉抵家」概念隨之興起。

強勢著力於數位化，藉由與蝦皮店到店示範店及foodpanda生鮮雜貨等跨品牌合作，三商家購積極布局數位店型，擴展服務效能，可望為美廉社帶動單店來客20%以上之成長，持續打造「最符合顧客需求的魅力美廉社」。

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