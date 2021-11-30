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近半民眾力挺！最新民調：47%滿意蔡英文執政、41%不滿意

▲總統蔡英文民調較上月下滑，但仍有近半民眾認同其執政，多過不認同者5.6%。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文民調較上月下滑，但仍有近半民眾認同其執政，多過不認同者5.6%。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-30 10:27:59｜2021-11-30 11:33:33

總統蔡英文進入第二任期後，民調多數時間仍維持高檔，執政獲得國人肯定。台灣民意基金會今（30）日公布最新民調，47%民眾贊同蔡英文處理國家大事的方式，41%不贊同，贊同者比不贊同者多5.6個百分點。基金會董事長游盈隆認為，蔡英文聲望再一次落入4字頭，她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，不再擁有過半數公民的贊同。

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台灣民意基金會今日公布最新民調，民調內容中詢問「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」。結果發現，共有13.5%國人非常贊同，33.3%國人還算贊同，24.1%不太贊同，17.1%一點也不贊同，12.1%沒意見、不知道或拒答。

換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，47%基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，41%不贊同，贊同者比不贊同者多 5.6 個百分點。游盈隆認為，此刻蔡英文的聲望再一次落入4字頭，她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，不再擁有過半數公民的贊同。

游盈隆也提到，和上個月相比，蔡英文「總統職務表現贊同率」（Presidential Job Approval Rating）46.8%，和上個月比下滑 7.6 個百分點，而「總統職務表現不贊同率」（Presidential Job Disapproval Rating）比上個月增加 6.7 個百分點。這一來一往，使得原本贊同者與不贊同者雙方差距縮小 14.3 個百分點，目前只差 5.6 個百分點。

游盈隆認為，這是一個令人驚奇的下挫。因為當蔡英文10月27日下令全黨總動員，正面迎戰四大公投，並向在野的國民黨宣戰，不但有效壓縮三大公投落後的差距，還在「重啟核四」公投上從落後到領先，逆轉戰局，在這樣的情況下，反而總統聲望大幅下滑 7.6 個百分點，主要因素就是強力迎戰四大公投所產生的強大後座力，2個次要因素就是近期治安敗壞和蔡英文總統兼黨主席擴權，沒收黨內民主。

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